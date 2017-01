Cine este noul ambasador german la București

Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti pe noul ambasador al Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, in vederea inmanarii copiilor scrisorilor de acreditare. Acesta fusese numit, in 1 ianuarie 2016, reprezentant special al OSCE pentru procesul de reglementare in criza transnistreana.