„Cine este iubitul Simonei Halep?”. Ce spune presa britanică despre o posibilă relație a româncei

Simona Halep, cu trofeul de la Wimbledon

„Sunt Simona Halep și Radu Barbu împreună?”. Acesta a fost, zilele trecute, unul dintre principalele titluri ale publicației britanice The Sun, prin care englezii au lansat speculații privind o posibilă relație între noua campioană de la Wimbledon și Radu Barbu, un jucător de tenis din Pitești.

Cotidianul britanic The Sun relatează că Halep și Barbu s-ar fi cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, printre aceștia numărându-se și un fost antrenor al Simonei, Andrei Mlendea.

Jurnaliștii de la The Sun scriu că Simona Halep nu și-a oficializat niciodată relația cu Radu Barbu. De asemenea, potrivit The Sun, cei doi și-ar fi anunțat prietenii că nu există nimic între ei. „Cu toate acestea, Halep și Barbu au fost suprinși împreună, într-o vacanță în Portofino, Italia”, mai scriu jurnaliștii The Sun.