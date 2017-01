Cine este Florin Jianu, propus ministrul IMM- urilor şi antreprenorilor

Florin Nicolae Jianu a mai fost ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism in Guvernul Ponta III, preluand functia in martie 2014 de la Maria Grapini.

Florin Jianu, propus din partea PSD la conducerea Ministerului IMM-urilor si antreprenorilor, portofoliu nou creat, a facut parte din Guvernul Ponta, ocupand pozitia de ministru delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism in perioada martie-decembrie 2014, iar din aprilie anul trecut este presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

In luna decembrie a aceluiasi an, portofoliul sau a fost preluat de Andrei Gerea, care a devenit ministru al Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, in timp ce turismul a fost inglobat in Ministerul Economiei, condus de Mihai Tudose, care a fost nominalizat pentru aceeasi functie in Cabinetul Grindeanu.