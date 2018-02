Cine e milardarul român din industria medicamentelor care a petrecut cu fiul lui Trump, la Giurgiu

Sorin Stănescu, unul dintre cei mai mari jucători din industria medicamentelor, este miliardarul român care a chefuit 3 nopţi cu fiul lui Trump într-un conac ascuns din Giurgiu, notează CanCan.

Fiul lui Donald Trump a chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curioşilor, cu un miliardar român!Sorin Paul Stănescu şi Donald Trump Jr. au chefuit trei nopţi la un conac din Giurgiu şi au vânat la domeniul privat din Singureni, întins pe câteva mii de hectare.

Sorin Paul Stănescu are un unchi foarte bogat în SUA, Adrian Stângă, care este partenerul său în mai multe firme. Una dintre acestea, A&S International, a preluat cunoscutul Institut Pasteur, care activează în domeniul medicinei veterinare de peste 100 de ani. Preluarea fără licitaţie a Institutului Pasteur de către A&S International a declanşat un scandal la momentul tranzacţiei. Ulterior, modul în care Institutul Pasteur a fost împroprietărit cu 19 hectare de teren aparţinând Armatei a reprezentat obiectul unui dosar deschis de DNA, mai scrie sursa citată.

Ce se vânează pe domeniul de la Singureni

Pe domeniul de la Singureni, întins pe câteva mii de hectare, se vânează mistreţ sălbatic, căprioară, cerb, cerb lopătar, muflon şi căprior. Potrivit informaţiilor noastre, Donald Trump Jr. a venit la conacul de la Singureni însoţit de mai mulţi bodyguarzi şi de către mai mulţi membri ai Departamentului de Stat american. Donald Trump Jr. (40 de ani) este cel mai în vârstă dintre cei trei fii ai lui Donald Trump şi el a preluat afacerile preşedintelui american, alături de fratele său Eric.

Averea preşedintelui american Donald Trump este evaluată la peste trei miliarde de dolari. Potrivit ultimei evaluări făcute de Forbes, averea lui Trump Sr. este de 3,1 miliarde de dolari, cu 600 de milioane mai mică decât în anteriorul top, însă campania prezidenţială pe care Trump şi-a finanţat-o singur a contribuit serios la această scădere.