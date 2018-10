Cine ar putea să îi ia locul lui Dăncilă? Răspunsul neaşteptat dat de Cozmin Guşă

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că remanierea guvernamentală reprezintă o urgenţă pentru că nu suntem acceptaţi cui Viorica Dăncilă. "Dar pe Viorica Dăncilă nu o trimite nimeni acasă", a spus acesta.

Cozmin Guşă a explicat că nici Klaus Iohannis pare că nu mai este deranjat de Viorica Dăncilă, deşi atunci când ieşim "în lume" ne este ruşine că România are un asemenea prim-ministru.

"Asta e doar ruşinea noastră, dar nu avem posibilităţi să facem ceva decât să o criticăm la televizor şi să spunem că vom pierde preşedinţia rotativă a Uniunii Europene. Nu avem ce să facem în plus. Văd că nimeni nu face nicun efort. Preşedintele Iohannis trebuia să aibă un punct vedere după Comitetul Executiv al PSD şi să spună că este nevoie de un alt premier, care să nu fie din gaşca lui Dragnea, un premier competent care să ne asigure competenţa de a coordona. Însă nu a făcut acest lucru", a explicat consultantul politic.

Întrebat cine ar putea să îi ia locul Vioricăi Dăncile, Cozmin Guşă a spus: Corina Creţu.

"Corina Creţu are toate calităţile ca pe o perioadă de şase luni, un an, să preia funcţia de premier. Mandatul ei se încheie în mai. E o chestie de responsabilitate. Corina Creţu ar putea fi un prim-ministru al PSD-ului şi al României, timp în care Dragnea nu ar putea să o întoarcă cu cheiţa, dar ar fi soluţia foarte bună de compatibilizate cu Uniunea Europeană. Ce prim-ministru mai bun ai putea să ai decât un comisar european care vine şi pune umărul la refedinirea UE. Eu nu ştiu ce gândeşte Corina Creţu, nu am mai vorbit de câteva luni. Cred că ar obţine votul PSD-ul, al ALDE şi chiar al partidelor de opoziţie dacă s-ar punea această problemă. Dar să se pună!", a detaliat acesta.

Consultantul politic a mai spus că PSD-ul va plăti pentru că românii sunt foarte dedicaţi variantei euro-atlantic. "Noi vrem să fim din Europa şi este clar că vrem să rămânem acolo. Dacă această clasă politică nu se va mobiliza, vor plăti. Românii nu vor accepta un asemenea afront. Vor plăti la vot, o să se vadă", a declarat Cozmin Guşă.

Acesta a mai explicat imaginea noastră la Bruxelles este una groaznică. "Noi nu avem oameni serioşi care să ne prezinte şi Uniunea Europeană şi-a dat seama. La nivelul UE este o îngrijorare pentru că suntem graniţă, frontieră, suntem ceva important şi nu au interlocutori aici la noi", a afirmat consultantul politic.