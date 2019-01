Cine a tras sforile pentru numirea Mihaelei Triculescu la conducerea ANAF

Vestea că premierul Viorica Dăncilă a semnat joi decizia de numire a Mihaelei Triculescu în fruntea ANAF a stârnit revoltă și uimire în PSD.Surse au dezvăluit pentru PSnews.ro că după ziua de joi – ziua în care avea să se producă marea schimbare la ANAF – fosta șefă a Muncii a făcut mare scandal în PSD. Motivul? În interiorul PSD ”s-a aruncat” varianta potrivit căreia Triculescu ar fi fost numită chiar la cererea Olguței Vasilescu, fapt care a determinat-o pe fosta șefă a Muncii să reacționeze extrem de dur.

Pe de altă parte, surse apropiate PSD Dolj susțin că Mihaela Triculescu, noua șefă a ANAF, nu are nicio legătura reală de afaceri la Craiova, nicio legătura cu PSD Dolj. Totodată, aceleași surse susțin că aceeași Triculescu are diverse dosare de insolvență la Slatina și că are o relație apropiată cu eminența cenușie a PSD-ului: Darius Vâlcov, el fiind și cel care a propulsat-o.

De altfel, ”gurile rele” spun că cea cea care l-a înlocuit pe Ionuț Mișa ar fi trebuit inițial să ocupe funcția de șefă a Agenției Naționale a Medicamentului.

Director ANAF: Este strigător la cer ce se întâmplă!

Numirea Mihaelei Triculescu în fruntea ANAF a produs rumoare chiar și în interiorul instituției. Un director ANAF, în exclusivitate pentru Psnews.ro, se declară chiar îngrozit de marea schimbare din instituție, adăugând că ”niciodată nivelul nu a fost atât de jos''

