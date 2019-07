Poliţiştii, lăsaţi mască după ce au văzut cine a eliberat permisul unui bărbat de 68 ani.

Un barbat in varsta de 68 de ani a fost depistat in trafic conducand cu un permis pentru categoriile "B" si "C", eliberat in anul 1971 de Republica Socialista Romania, acesta nefiind actualizat conform legii.

Mai mult, in urma controlului oamenii legii au descoperit ca barbatul are inspectia tehnica periodica (I.T.P.) expirata si nu avea RCA, arata News Bucovina, preluată de ziare.com.