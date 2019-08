O cântăreață italiană a câștigat "Cerbul de Aur 2019" + o sumă importantă de bani

Cântăreaţa italiană Eliza G a câștigat trofeul Cerbul de Aur 2019, la concursul internațional de muzică organizat la Braşov.

Eliza G a primit și un premiu în valoare de 25.000 de euro.

Eliza G, pe numele real Elisa Gaiotto, este o cântăreață și compozitoare italiană cunoscută pe scena internațională pop, în special în America Latină și Europa, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Începând cu 2009, anul lansării primului single, "Summer lie", a devenit cunoscută în Spania, Elveția, Marea Britanie, Franța, Monte Carlo, Egipt și numeroasele sale apariții au avut un succes remarcabil în Italia, Grecia, Canada, Coreea de Sud, Brazilia și Chile.

Al doilea single de succes a fost "Love is unbound". Piesa "The way", mixată în studioul lui David Guetta din Paris, a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în presale. Videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări.

În 2018, Eliza G a prezentat "Ninety", un album cu zece piese, coveruri ale unor hituri interpretate de Spice Girls, Backstreet Boys, TLC, Destiny's Child, Cardigans, No Doubt și alţi artişti, în aranjamente inedite pop electronic, bossa nova, samba, rock, reggae și note acustice. Le-a interpretat în avanpremieră în Spania, Italia, Egipt, Elveția și Marea Britanie și apoi a lansat oficial albumul, în aprilie 2019.

Cine sunt câștigătorii la Cerbul de Aur 2019

În afară de marele trofeu, festivalul a mai avut șase premianți:

Premiul I la Cerbul de Aur 2019 (15.000 de euro) a revenit unei cântărețe din Austria, Sara de Blue, pe locul II (10.000 de euro) s-a clasat un artist din Letonia, Ralf Eilands, iar premiul III (5.000 de euro) l-a obținut Monika Marija din Lituania.

Premiul publicului, în valoare de 2.500 de euro, i-a fost acordat lui Florin Răduţă, care a interpretat în concurs piesa românească „Dragostea rămâne” (Andra).

Premiul presei acreditate la festival, în valoare tot de 2.500 de euro, i-a revenit Syuzannei Melqonyan, din Armenia. Aceasta a interpretat în concurs piesa românească „Pe aripi de vânt” (Delia).

De asemenea, premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, în valoare de 2.500 de euro, a fost atribuit cântăreţului australian Alfie Arcuri, care a concurat cu hitul lui Smiley „Acasă”.