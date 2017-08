Cinci falși inspectori de la Protecția Consumatorului, arestați preventiv

Cinci persoane care pretindeau că sunt inspectori ai ANPC au primit mandate de arestare preventivă, joi, în timp ce o altă persoană a fost pusă sub control judiciar, potrivit Biroului de Presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţişti din cadrul DGPMB - Serviciul Investigaţii Criminale al Poliţiei Sectorului 4, au reţinut miercuri şase persoane, trei bărbaţi şi trei femei, cu vârste cuprinse între 33 şi 51 de ani, suspecţi de comiterea mai multor fapte de înşelăciune, furt şi uzurpare de calităţi oficiale.



"În fapt, în perioada mai - august 2017, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Sector 4 au documentat activitatea celor şase persoane, care utilizând legitimaţii ale unei asociaţii (în prezent desfiinţată) cu o denumire foarte apropiată de cea a unei autorităţi, s-ar fi prezentat la mai multe societăţi comerciale şi sub pretextul că efectuează controale pe linia respectării drepturilor consumatorilor, solicitau diverse sume de bani sau chiar sustrăgeau bunuri, profitând de neatenţia personalului comercial", informează un comunicat al DGPMB.



Prejudiciul total înregistrat în acest dosar se ridică la aproximativ 7.000 lei.



Pe 9 august, doi dintre bărbaţi au fost prinşi în flagrant imediat după ce au intrat într-o societate comercială din Sectorul 2, unde declarând că sunt inspectori în domeniul protecţiei consumatorului au solicitat şi primit o sumă de bani. Bărbaţii au fost imobilizaţi în trafic chiar în momentul în care încercau să părăsească zona, fiind conduşi la audieri.



"În continuarea acestei acţiuni, cu sprijinul mai multor poliţişti din cadrul Secţiilor 14, 15, 16 şi 26, au fost puse în aplicare mandate de percheziţie domiciliară, precum şi mandate de aducere pe numele celorlalte persoane bănuite", se arată în comunicat.



Potrivit anchetatorilor, în sarcina celor şase au fost reţinute mai multe fapte de înşelăciune.



Astfel, pe 31 martie, trei persoane din grup, doi bărbaţi şi o femeie, s-ar fi deplasat la o socitate comercială din Sectorul 4, unde după ce au prezentat legitimaţiile şi ar fi declinat calitatea oficială de inspector au solicitat, sub pretextul neînregistrării unor nereguli, o sumă de bani. Profitând de neatenţia vânzătorilor, după primirea banilor ar fi sustras şi trei perechi de încălţăminte sport.



Potrivit sursei citate, după aproximativ două luni, în data de 12 iunie, două dintre femei, prin utilizarea aceleaşi metode, au solicitat unui bărbat, administrator al unei societăţi comerciale din Sectorul 2, o sumă de bani, însă acesta le-a refuzat.



De asemenea, la finele lunii iulie, un bărbat şi o femeie din acest grup s-ar fi prezentat ca inspectori la sediul unei firme din Sectorul 1, unde sub acelaşi pretext al neconsemnării presupuselor nereguli observate, au solicitat şi primit bani.



Pe 3 august, aceleaşi două persoane s-au deplasat la trei locaţii din Sectoarele 2, 3 şi 4, unde ar fi indus în eroare mai multe persoane, sub aceeaşi motivaţie, de fiecare dată părţile vătămate oferind sumele de bani cerute.



În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor şase legitimaţii inscripţionate cu numele suspecţilor.



"Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, pe parcursul anchetei fiind identificate şi alte firme păgubite", precizează comunicatul.



Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.