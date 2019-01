Cinci ani de la moartea lui Adrian Iovan și Aurei Ion! Acuzații grave cu privire la dosarul morții

Aura Ion

FOTO: ziarulring.ro

Au trecut cinci ani de când s-au stins din viață pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și nu a fost găsit niciun vinovat. Familiile îndurerate încă mai luptă pentru dreptatea persoanelor dragi pierdute. Cu toate de a fost decisă clasarea dosarului în cazul tragediei aviatice din Apuseni, familia Aurei Ion a ținut să aducă precizări opiniei publice despre ce s-a întâmplat cu dreptatea în cazul morții Aurei.

"Un ultim an în care Secţia Parchetelor Militare a emis o soluție de clasare cu privire la unele persoanele ce aveau competențe în operațiunea de localizare-căutare și salvare, soluție pe care am atacat-o, cauza fiind pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În același timp, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică preia ancheta ce îi vizează pe lucrătorii ROMATSA, membrii Comitetului Ministerial condus de Mănescu Raluca, lucrătorii Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Transporturilor, pe medicii Motora Alexandra Ziana, Avram Maria Mirela, Golea Adela și Bereș Zsolt Levente cu privire la intervenția medicală, la respectarea procedurilor, precum și la încetarea manevrelor de resuscitare și declararea decesului victimei Aurelia Ion, dar și pe pilotul Petrescu Răzvan.

Un dosar ținut sub cheie de Parchet, procurorii sub comanda procurorului şef de secţie, Varga Romulus Dan, refuzând nejustificat accesul avocaților.

Un judecător controversat: magistratul Șelaru Horia Valentin. Este sau nu controlat de SRI, cum rezultă din afirmațiile președintelui Băsescu, afirmații pe care judecătorul nu le-a negat niciodată?

O anchetă în care, după atacarea soluției de clasare, avocaților nu li s-a mai permis accesul la dosar pentru că sunt incomozi. Se intenționează judecarea cauzei fără ca noi să cunoaștem întreg materialul probator, și așa modificat de către procurorii de la Parchetele Militare, tocmai pentru că suntem vocali, arătând neregulile rezultate în anchetă. Judecătorul Șelaru Horia Valentin, deşi şi el sesizat, îngrădeşte drepturile noastre de a avea acces la dosar.

Este protejat pilotul Petrescu Răzvan. Este protejată Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă care a modificat datele din documentaţia de verificare tehnică a aeronavei BN2, astfel încât să pară că verificările tehnice obligatorii de dinaintea zborului ar fi fost efectuate la timp. Este ceea ce avocaţii au semnalat procurorilor militari aceştia ignorând. Reiese evidenţa falsului! Se observă cu ochiul liber că anumite date de pe documentele privind verificările tehnice obligatorii au fost modificate! Am formulat plângere penală pentru investigarea împrejurărilor în care s-au alterat documentele şi stabilirea făptuitorilor, procurorii militari, refuzând să cerceteze, au trimis plângerea Parchetului Judecătoriei 1, unde, din nou abuziv, procurorul de caz, Pricope Ana Maria, împreună cu comisarul şef, Firu Laura Denisa, şi cu permisiunea prim-procurorului, Cozma Alin, refuză accesul la dosar şi, deşi avocaţii au cerut să participe la urmărirea penală, acesta se efectuează cu încălcarea drepturilor avocaţilor noştri, chiar dacă aceste drepturi sunt prevăzute în Codul de procedură penală, Constituţie şi Reglementările UE.

Abuzurile ocazionate de modalitatea de soluţionare a dosarului ce are ca obiect Catastrofa aviatică din Munții Apuseni nu contenesc. De data aceasta, am trecut de la nivel de Parchet, la nivel de Instanţă, ceea ce confirmă, o dată în plus, că sistemul este corodat de interese, un sistem care înţelege să îşi pună la adăpost lichelele, scoţându-le basma curată ori de câte ori comit ilegalităţi. Ce fac instanţele judecătoreşti pentru a opri abuzul, pentru a avea garanţia drepturilor noastre, pentru a nu vorbi despre drepturi ca despre un iluzoriu?...

Noi vom continua pe drumul pornit. Noi vom arăta de fiecare dată abuzul. Şi vom face publice toate chestiunile relevante pentru opinia publică.", au transmis membrii familiei Aurei Ion printr-un comunicat.