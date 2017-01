Cifrele PSD devin literă de lege. Cum a inventat Comisia de Prognoză o creștere economică de 5,2%

Dragnea ajustează bugetul

Comisia Națională de Prognoză a publicat, miercuri, prognoza de creştere a economiei pentru următorii ani, varianta de iarnă 2017. Dacă în urmă cu două luni, prognoza oficială vorbea de o creștere de 4,3% a PIB-ului în 2017, acum estimările au devenit suspect de optimiste și în ton cu proiecțiile bugetare ale Guvernului Dragnea-Grindeanu: CNP anunță o creștere de 5,2% pentru anul în curs!

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în sus prognoza de creştere a economiei până în 2020, aceşti indicatori stând la baza construirii proiectului de buget pentru 2017.

După ce în noiembrie, CNP anunța o creștere economică de 4,3% pentru anul în curs, acum Comisia de prognoză estimează brusc un avans cu 5,2% al economiei în 2017, exact cât a luat în calcul Guvernul Grindeanu pentru proiectul de buget, ca să încapă toate cheltuielile anunțate.

Estimarea PSD de 5,2%, asumată acum oficial de Comisia Naţională de Prognoză, este departe de creșterea economică anunțată pentru România în acest an de marile instituții financiare internaționale: Banca Mondială estimează 3,7%, iar FMI 3,8%

Vicepreşedintele Comisiei Buget-Finanţe din Senat, liberalul Florin Cîţu acuză Comisia Naţională de Prognoză că a comis o ilegalitate pentru ca PSD şi Liviu Dragnea să justifice întocmirea bugetului pe 2017. Senatorul PNL solicită explicaţii publice de la preşedintele CNP, Ioan Ghizdeanu.

„Există suspiciuni că instituţia Comisia Naţională de Prognoză ( CNP) a comis o ilegalitate pentru ca PSD şi guvernul condus formal de Sorin Grindeanu să poată justifica bugetul pe 2017. Mai exact, CNP a fost obligată să-şi revizuiască prognozele în linie cu cele prezentate de PSD şi Liviu Dragnea şi să ofere o bază legală pentru întocmirea bugetului pe 2017. Explicaţia este simplă: pentru ca PSD să-şi poată realiza propunerile faraonice, avea nevoie de un PIB mai mare în 2017. CNP avea un PIB mai mic. Opinia mea este aceea că CNP a fost forţată să preia datele umflate din programul PSD de guvernare pentru a-l credibiliza. Concret, prognoza de iarnă a CNP care a apărut pe 20 ianuarie 2017 (cu două luni mai repede decât în mod normal) a preluat la virgulă datele din programul de guvernare al PSD publicat în septembrie 2016. Cu toate că, potrivit legii, ministrul de finanţe ar fi trebuit să preia datele de la CNP din prognoza de toamna 2016", spune Cîțu.

Senatorul PNL a adăugat că va solicita colegilor liberali să depună o plângere penală împotriva conducerii Comisiei Naţionale de Prognoză:

"Mai exact, potrivit legii, pentru întocmirea bugetului ar fi trebuit să fie folosită prognoza de toamnă a Comisiei Naţionale de Prognoză(CNP), respectiv cea publicată în noiembrie 2016. În prognoza respectivă, PIB-ul nominal pentru 2017 era estimat la 807 miliarde lei, iar creşterea economică reală la 4.3%. Este important de punctat că programul de guvernare al PSD, publicat în septembrie 2016, conţinea date diferite: PIB de 815,2 miliarde lei, creştere economică de 5,5%. Ulterior, bugetul pentru 2017 prezentat de PSD conţinea indicatorii din programul de guvernare al PSD publicat în septembrie 2016. Pe această cale, solicit oficial explicaţii de la preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză. Iar daca domnul preşedinte al CNP, Ioan Ghizdeanu, numit de PSD nu are explicaţii plauzibile, atunci trebuie să îşi dea urgent demisia. În acelaşi timp, voi solicita colegilor din PNL să depună o plângere penală împotriva conducerii CNP", a mai declarat economistul liberal.

Câştigul salarial mediu brut este estimat în noua prognoză la 3.131 lei în 2017, în creştere cu 11,2% faţă de anul anterior (2.996 lei, plus 6,4% în prognoza de toamnă), la 3.418 lei în 2018, în creştere cu 9,2% (3.163 lei, plus 5,6% prognoza de toamnă), în 2019 la 3.702 lei, plus 8,3% (3.331 lei, plus 5,3% prognoza anterioară) şi în 2020 la 3.977 lei, plus 7,4% (3.505 lei, plus 5,2% anterior).

Astfel, şi estimările privind câştigul salarial mediu net au fost revizuite în sus, la 2.274 lei în 2017 (plus 11,1% faţă de 2015), la 2.476 lei în 2018 (plus 8,9%), 2.674 lei (plus 8% în 2019) şi la 2.864 lei în 2020 (plus 7,1%).