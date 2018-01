CIFRELE care i-au uimit pe hotelieri: cât au cheltuit românii de Crăciun şi Revelion

Turiștii români au cheltuit 37 de milioane de euro de Revelion și alte 15 milioane de Crăciun în vacanțele petrecute în țară, arată primele estimăril ale Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

În ciuda faptului că hotelierii se aşteptau ca anul acesta, de Revelion, numărul turiştilor să scadă faţă de anul trecut, măcar din simplulu motiv că n-a fost zăpadă, lucrurile au stat exact pe dos: staţiunile din ţară au fost cu 5,5% mai pline decât de Revelionul 2016/2017", precizează FPTR într-un comunicat.

Creşterea se datoreză, aproape integral, turştilor români, pentru că România nu este una dintre destinaţiile de top pentru străini.

"Fără să fi devenit, aşa cum ne dorim, cu toţii, o destinaţie pe care străinii o iau în calcul atunci când îşi plănuiesc vacanţa de Revelion, România se detaşează de la an la an ca fiind principala opţiune de vacanţă a turiştilor români. Tarifele de cazare accesibile, mâncarea mai ieftină decât oriunde în destinaţiile concurente şi faptul că este o ţară sigură, fac ca numărul de români din staţiunile autohtone să se majoreze constant de la an la an. Cu toate acestea, vremea caldă, anormală pentru această perioadă, a scăzut cererea pentru destinaţiile de schi interne şi externe", a declarat Dragoş Răducan, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, situaţia politică şi socială tensionată din ultimele luni şi, evident, influenţa asupra economiei, mai ales prin creşterea inflaţiei, nu au influenţat fluxul de turişti români şi nu au existat modificări semnificative pentru rezervările de Revelion în staţiunile din ţară, comparativ cu anul trecut, lucrurile mergând chiar mai bine per total, deşi anumite segmente au scăzut.

Datele federaţiei arată că destinaţiile cu tradiţie au fost suprasolicitate, înregistrându-se la nivel naţional o creştere a numărului de turişti cu 5,5% faţă de anul trecut. În continuare, cel mai mare număr de locuri vândute de Revelion sunt în turismul rural. Astfel, 58.000 de persoane au preferat să-şi petreacă noaptea de Revelion la pensiuni, iar în acest segment s-au înregistrat cele mai lungi sejururi, de până la cinci nopţi.