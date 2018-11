Cifre ŞOCANTE. Câţi copii au murit din cauza malnutriţiei în ultimii 3 ani

Aproximativ 85.000 de copii sub vârsta de cinci ani ar fi murit de malnutriţie acută în cei trei ani de război în Yemen, conform organizaţiei caritabile Salvaţi Copiii, citată de BBC News.

ONU a atras atenţia luna trecută că până la 14 milioane de yemeniţi sunt în pragul foametei şi încearcă să relanseze negocierile pentru a pune capăt războiului care durează de trei ani şi care a cauzat cea mai gravă criză umanitară din lume.



Yemenul este devastat de conflict. Confruntările au escaladat în 2015, când o coaliţie condusă de Arabia Saudită a lansat o companie aeriană împotriva rebelilor houthi, care l-au forţat pe preşedintele Abd-Rabbuh Mansour Hadi să fugă în străinătate.



Cel puţin 6.800 de civili au fost ucişi şi 10.700 au fost răniţi în război, conform ONU. Luptele şi o blocadă parţială impusă de coaliţie au lăsat 22 de milioane de persoane în situaţia de a avea nevoie de ajutor umanitar, au creat cea mai mare urgenţă alimentară din lume şi au dus la o epidemie de holeră care a afectat 1,2 milioane de oameni.



Este dificil de stabilit numărul exact al morţilor. Activiştii umanitari din Yemen spun că multe decese rămân neînregistrate deoarece numai jumătate din unităţile de îngrijire din ţară funcţionează, iar mulţi oameni sunt prea săraci pentru a le accesa pe cele rămase deschise.



Organizaţia Salvaţi Copiii spune că îşi bazează statistica privind rata mortalităţii pentru cazurile netratate de malnutriţie severă la copiii de sub cinci ani pe date compilate de ONU. Conform celor mai reţinute estimări, circa 84.700 de copii ar fi murit între aprilie 2015 şi octombrie 2018.



Creşterea preţurilor la alimente şi prăbuşirea valorii monedei naţionale ca rezultat al războiului civil pun şi mai mult familiile în situaţie de risc de insecuritate alimentară.



Salvaţi Copiii, organizaţie care îşi are sediul în Marea Britanie, spune că blocada pune în pericol de foamete mai mulţi oameni, iar luptele grele din jurul portului esenţial Al Hudaydah exacerbează situaţia.



Acest oraş-port controlat de rebeli, prin care Yemenul importa în mod tradiţional 90% din alimentele sale, este afectat de o scădere a importurilor comerciale cu peste 55.000 de tone metrice, conform organizaţiei de caritate. Asta ar fi suficient pentru a asigura nevoile a 4,4 milioane de persoane, inclusiv 2,2 milioane de copii, a adăugat Salvaţi Copiii.



Pe baza studiilor istorice, dacă malnutriţia este lăsată netratată, atunci circa 20-30% dintre copii vor muri în fiecare an, a mai atras atenţia ONG-ul, relatează Agerpres.