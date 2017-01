Cifră alarmantă: câţi oameni au murit de frig, în Europa

Cel puţin 21 de oameni au murit de frig în Europa, din cauza valului de frig care afectează continentul, relatează AFP, scrie News.ro.

Zece persoane au murit de frig in decurs de doua zile in Polonia, unde temperaturilor au scazut sub minus 20 de grade Celsius in unele regiuni, a anuntat sambata Centrul Guvernamental de Securitate Nationala (RCB). Bilantul risca sa creasca in continuare, pentru ca temperaturile urmeaza sa ramana sub minus 20 de grade Celsius.

In Italia, doi polonezi fac parte din totalul de sapte persoane decedate in urma valului de frig care afecteaza tara incepand de vineri. Printre victime se numara cinci persoane fara adapost, in pofida masurilor luate de autoritati saptamana trecuta pentru a le asigura adaposturi de urgenta. Zapada a cazut din abundenta asupra centrului Italia, dar si in regiunea Puglia (sud-est), unde aeroporturile Bari si Brindisi au fost inchise sambata dimineata.

Mai multe linii feroviare au fost inchise. In Rusia, temperatura a scazut la minus 24 de grade Celsius la Sankt Petersburg (nord-vest), unde politia a gasit cadavrul unui mort de frig in noaptea de vineri spre sambata. Furtuna de zapada a ajuns si in Turcia, paralizand Istanbulul, unde sute de zboruri au fost anulate sambata. Traficul in stramtoarea Bosfor a fost intrerupt.