Cidru de mere făcut în casă. O reţele simplă pe care trebuie să o încerci!

cidru de mere facut in casa

Cidru de mere făcut în casă. Aceasta bautura delicioasa este slab alcoolizata si are o aroma deosebita.

Cidru de mere făcut în casă. Fiind cunoscuta si preparata de cateva secole bune incoace in intreaga Europa, a ajuns, odata cu expeditiile colonistilor, si pe alte continente: America de Nord si de Sud, Africa, Australia si Asia.

Daca vrei si tu sa prepari aceasta bautura cu istorie, te invitam, in cele ce urmeaza, sa afli reteta pentru varianta fara alcool, care poate fi consumata si de catre cei mai mici membri ai familiei, si, apoi, sa incerci sa o pui in practica.

Cidru de mere făcut în casă. Iata cum se prepara cel mai bun cidru de mere!

Cidru de mere făcut în casă. Ingrediente necesare:

8-10 mere

250 gr de zahar

4 lingurite de scortisoara

4 lingurite de cuisoare si nucsoara, amestecate

Cidru de mere făcut în casă. Mod de preparare:

Spala bine merele si taie-le in sferturi, fara a indeparta coaja sau semintele. Apoi, intr-o oala mare, pune fructele, zaharul si adauga apa peste ele intr-atat incat sa le acoperi.

Cidru de mere făcut în casă. Pune toate mirodeniile intr-o bucata de tifon si leag-o la capat, obtinand astfel un saculet.

Acesta trebuie sa stea in oala, alaturi de fructe, pentru a le da o aroma deosebita. Fierbe mixul obtinut timp de o ora la foc iute, fara a acoperi oala, dupa care scade intensitatea flacarii si lasa totul inca doua ore la foc mic, de data aceasta punand capacul.

Cand timpul atrecut, scoate fructele si paseaza-le pana cand obtii un piure. Cand acesta s-a racit complet, strecoara-l folosind o strecuratoare clasica peste care ai pus si un strat de tifon. Acesta din urma are rolul de a retine cat mai multa pulpa. Pentru a o separa cat mai bine de partea lichida, strange bucata de tifon pana cand nu mai iese nicio picatura de lichid.

Acesta din urma se poate pastra in sticle inchise ermetic, la frigide, timp de doua saptamani. Poate fi servit rece sau incalzit, in functie de anotimp si de preferinte.



Cidrul de mere este o bautura sanatoasa si aromata, care poate fi savurata de catre toti membrii familiei. In plus, musafirii tai vor fi cu siguranta incantati atunci cand vor gusta licoarea de culoarea chihlimbarului!

Sursa: divahair.ro