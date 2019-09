Cîțu, poză cu Dăncilă din avion: ”Viorica și bichonul se duc într-o călătorie PRIVATĂ în SUA”

Liberalul Florin Cîțu a publicat un comunicat al American Chamber of Commerce in Romania, AmCham, prin care a arătat că instituția nu este implicată în vizita premierului României în SUA, ca urmare, plecarea Vioricăi Dăncilă este privată.

Senatorul PNL - Florin Cîţu acuză că vizita acesteia în SUA este privată şi nu ar trebui suportată din bugetul de stat. Premierul a plecat astăzi în Statele Unite, însoțită de o suită de miniștri, cu un avion de linie. Dăncilă va sta o săptămână la New York, acolo unde spune că și-a programat mai multe întâlniri cu oficiali americani și oameni de afaceri.

Florin Cîțu susține că această călătorie a Vioricăi Dăncilă în SUA, pe banii statului, înseamnă deturnare de fonduri şi se pedepseşte cu închisoarea. Liberalul a ajuns la această concluzie după ce a solicitat detalii de la Camera de Comert Româno-Americană cu privire la vizita premierului. Cîțu a scris despre acest lucru pe pagina sa de Facebook.

”Vioricai i s-a stricat maioneza!

American Chamber of Commerce in Romania, AmCham, a dat un comunicat CLAR- NU ESTE IMPLICATA in vizita premierului romaniei in SUA.

In traducere, Viorica, bichonul si antropologul se duc intr-o calatorie PRIVATA in SUA.