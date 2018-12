Doctorii i-au spus că e gravidă, dar s-au înşelat amarnic. Horror ce era în interiorul femeii

Keely Favell este o femeie de 31 de ani din Marea Britanie, care a trecut printr-o experienţă groaznică.

S-a îngrăşat 25 kg în doar câteva săptămâni. În primele zile, a crezut că este însărcinată. A făcut un test acasă, care a ieşit negativ. Apoi, a mers la ginecolog. La prima vedere, doctorul i-a zis că sigur e gravidă, aşa că să nu-şi facă griji. Dar ecograful a contrazis teoria.

Când lucrurile deveniseră foarte serioase, britanica a mers la alţi specialişti. Aceştia au supus-o unor teste amănunţite şi i-au dat diagnosticul horror: în pântecele femeii se dezvoltase un chist ovarian. Keely a fost supusă repede unei operaţii de extirpare a chistului, intervenţie în urma căreia a pierdut o treime din greutate. Cu timpul, tânăra şi-a revenit aproape complet, dar a rămas cu sechele de ordin psihic.

Chisturile ovariene sunt formatiuni pline cu lichid limpede, care se dezvolta in ovare in timpul procesului de producere de ovule. Aceste chisturi sunt o afectiune freceventa in randul femeilor aflate la varsta fertila.