Chinezii au făcut un laptop mai tare decât Apple și de câteva ori mai ieftin

E greu să găsești un laptop și bun, și ieftin. Dar chinezii au luat asta ca pe o provocare și-au livrat recent un model pe măsura pretențiilor. Partea și mai bună e că arată ca un laptop pe care l-ar face Apple. Prețul e cel care te lasă mască.

În aceeași săptămână în care Apple a anunțat o nouă serie de laptopuri, la fel au făcut și chinezii de la Chuwi. Numele nu-i prea inspirat, poate, dar produsul e decent. Are rezoluţie 4K, ceea ce Apple n-are, și un preț de 500 de dolari în magazinele din Asia.

Produsul se numește Chuwi LapBook Plus și, după nume, e un amestec de Apple MacBook, componente decente și un preț mic.

Ce oferă laptopul de 3-4 ori mai ieftin decât unul de la Apple

Laptopul Chuwi are o carcasă din aliaj de magneziu şi ecran 4K IPS cu o margine foarte îngustă. Are suport pentru SSD cu interfaţă M.2, iar autonomia ar fi de până la 9 ore a bateriei. Cel mai mare rabat a fost făcut la procesor. E un Intel Atom x7-E3950, adică un model fără nicio pretenție. E doar ieftin.

Altfel, laptopul dispune de ecran de 15,6 inci, memorie RAM 8 GB, spațiu de stocare de 256 GB, baterie de 36,5 Wh și, evident, se poate conecta la internet prin Wi-Fi. Dispune și de conectivitate Bluetooth, dacă vrei să pui tastaturi wireless la el.

Mai are ca porturi USB 3.0, USB 2.0, microHDMI și mufă pentru căşti. Chiar dacă procesorul e prost, măcar compania a oferit alte lucruri bune. De exemplu, are cititor de carduri microSD de până la 128 GB, ceea ce Apple nu oferă. Da, are și cameră web. Tot pachetul acesta cântărește doar 1,5 kilograme.

Dacă te limitezi la videouri și seriale, la stat pe internet și ceva documente, laptopul își face treaba. Măcar are ecran bun și decent de mare.

