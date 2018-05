Aşa faci cele mai delicioase chifteluțe de dovlecei. Ingredientul secret care le face extrem de bune

Cele mai bune chifteluţe de dovlecei. Reţeta secretă!

Chifteluţe de dovlecei. Aşa faci cele mai delicioase cheftele de dovlecei Iată reţetă! Un mic secret: pune puţină mentă, iar gustul va fi unul special.

Chiftele de dovlecei. Ingrediente:

- 3 linguri făină

- 2 dovlecei mici

- 1 ou (daca tineți post puteți renunța la ou și puteți în schimb încă o lingură de faină)

- mărar

- 2 căţei usturoi

- cimbru

- o linguriţă de mentă

-piper

- sare

- ulei pentru prăjit

Chiftele de dovlecei. Mod de preparare:

Dovleceii i-am curăţat de coajă, i-am ras prin răzătoarea cu ochiuri mari, apoi am presărat puţină sare şi am lăsat puţin să-şi lase zeamă. După aproximativ 20 minute, am strâns în palme răzătură de dovleac şi am eliminat toată zeamă. Am amestecat dovleacul cu oul bătut, pătrunjelul, piperul, căţeii de usturoi pisaţi, iar la final făină. A rezultat o compoziţie legată dar moale.

Într-o tigaie am pus ulei, iar cu ajutorul unei linguri (udate înainte) şi cu palmele umede, am format chifteluţele pe care le-am prăjit câteva minute pe ambele părţi. Le-am scos pe un şervet de hârtie pentru a-şi absorbi uleiul în exces.

Am servit chitelutele calde, alături de un sos făcut din usturoi, castravete ras şi iaurt slab.