Donald Trump, anunţ de ultimă oră despre chestiunea nucleară nord-coreeană

Summitul privind chestiunea nucleară nord-coreeană care a avut loc în această săptămână în Vietnam este un "succes", a declarat duminică John Bolton, consilierul de securitate naţională al preşedintelui american Donald Trump, chiar dacă întrevederea s-a încheiat brusc şi fără o declaraţie comună.

"Nu consider acest summit un eşec", a declarat Bolton, invitat la emisiunea 'Face the Nation' a postului CBS. "Îl consider un succes prin faptul că preşedintele a protejat şi promovat interesele americane", a adăugat el, potrivit Agerpres.

John Bolton este deseori considerat un susţinător al unei linii dure în materie de diplomaţie.