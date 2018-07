Cher si Meryl Streep s-au sărutat pe buze la premiera filmului "Mama Mia! Here We Go Again"

Meryl Streep şi Cher s-au sărutat pe buze la premiera celui de-al doilea film bazat pe muzica formaţiei ABBA.

Cele două s-au oprit să pozeze împreună pe covorul albastru, la Londra. Şi au făcut show!

În "Mamma Mia! Here We Go Again", Cher joacă rolul mamei lui Meryl Streep. Ea a declarat pentru revista People că a fost încântată, chiar dacă este cu doar trei ani mai mare decât fiica sa din film.