A găsit în parc o "sticluță de parfum" și a oferit-o prietenei sale. Tragedie

Tragedie în UK

Charlie Rowley. Otrava care a fost utilizată pentru atacarea agentului secret Skripal a făcut o altă victimă în Marea Britanie.

Britanicul Charlie Rowley, care a fost spitalizat timp de trei săptămâni după ce s-a otrăvit cu Noviciok, a explicat că găsise o sticluţă în care credea că s-ar afla parfum şi s-a gândit să o ofere în dar prietenei sale, într-un interviu apărut în ediţia de marţi a tabloidului The Sun, citat de AFP.

'Îmi amintesc că am găsit o sticlă de parfum pe care am luat-o şi i-am oferit-o lui Dawn', prietena sa între timp decedată, a afirmat el.

Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani, mamă a trei copii, a decedat la 8 iulie ca urmare a otrăvirii sale cu acelaşi agent neurotoxic cu care înainte au fost otrăviţi fostul spion rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia la Salisbury (sud-vestul Angliei).

'Mă simt foarte trist de ceea ce i s-a întâmplat, este groaznic şi traumatizant, încă eram sub tratament când mi s-a spus despre moartea ei, nu cred că îmi voi reveni', a adăugat Charlie Rowley de 45 de ani.

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă otrava incriminată este din acelaşi lot care a fost utilizat pentru atacarea celor doi Skripal, Charlie Rowley a criticat 'neglijenţa' persoanelor care au lăsat să zacă otrava pe jos. 'A fost foarte imprudent din partea lor să lase lucruri în urma lor', a spus el pentru The Sun. 'Era destinată cuiva, este rău să laşi aşa ceva în urma ta, exista posibilitatea ca cineva să ia (sticla), copiii s-ar fi putut juca cu ea', a adăugat el.

Potrivit media britanice, Charlie Rowley a găsit sticluţa cu parfum în parcul 'Elizabeth' din Salisbury. Dawn Sturgess s-a simţit rău la 30 iunie după ce s-a dat cu parfum pe la încheieturi la domiciliul partenerului ei din Amesbury, un orăşel vecin. El însuşi a fost dus la spital câteva ore mai târziu în stare critică. Spre deosebire de partenera sa care a decedat, Charlie Rowley a supravieţuit şi a părăsit spitalul din Salisbury la 20 iulie.

'Am avut noroc că am supravieţuit', s-a confesat el pentru The Sun.

Londra a atribuit Moscovei responsabilitatea pentru otrăvirea lui Serghei Skripal şi a fiicei sale, cu toate că Rusia a negat orice implicare. Cazul a declanşat o gravă criză diplomatică între Kremlin şi Occident şi un val de expulzări reciproce de diplomaţi.

Potrivit agenţiei de presă britanice Press Association, poliţia britanică a identificat suspecţii acestei otrăviri şi ei sunt ruşi. Poliţia însă nu a confirmat oficial această informaţie, menţionează AFP.