CFR în colaps. Sute de oameni, îngrămădiți în trenul București-Craiova, cu doar două vagoane

Aglomerație în trenul București-Craiova

Mai mulți doljeni care au urcat în trenul IR 1595 București Nord-Craiova au semnalat faptul că celor câteva sute de persoane le-au fost puse la dispoziție doar două vagoane, călătorii fiind nevoiți să meargă cu ușile deschise pentru a putea respira, notează Realitateadecraiova.net.

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că au plătit aproape 60 de lei pentru a ajunge din București în Craiova și că nici măcar pe hol nu pot sta în condiții decente. Aceștia nu au primit nicio explicație, persoana care controlează biletele spunându-le că este vineri și că toată lumea vrea să plece acasă.

„Nu este normal ceea ce se întâmplă. Stăm cu geamurile de la băi deschise pentru a respira și chiar cu ușa trenului deschisă, în timpul mersului. Nu avem aer. Am plătit 56 de lei pentru un bilet și nu am loc nici măcar pe hol. Sunt două vagoane pentru sute de călători. Controlorul tăia mereu bilete, când am plecat, la urcare, până s-au revoltat călătorii și s-a oprit. Este inuman. Să circuli trei ore în aceste condiții. Am plecat la ora 14.00 din București. Este dezastru”, a spus o femeie din Craiova.

Reprezentanții CFR nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere, iar cei de la Informații din Gara Craiova au menționat că au mai primit câteva telefoane în acest sens, de la persoane nemulțumite, dar că situația nu depinde de ei.

Problema lipsei vagoanelor a devenit una acută la CFR, pe numeroase rute călătorii fiind nevoiți să meargă în picioare, în trenuri aglomerate, sau să aleagă pur și simplu alte mijloace de transport.

Săptămâna trecută, mai mulți călători din gara Eforie Nord au blocat calea ferată pentru a protesta față de decizia CFR de a pune la dispoziție un singur vagon.