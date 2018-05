CFR Cluj, noua campioană. Becali tună și fulgeră: "Niciodată nu am jucat atât de prost"

Becali, mărturisiri surprinzătoare

Pentru al doilea an la rând, Liga 1 și-a aflat campioana în ultima etapă. CFR Cluj și FCSB erau despărțite de un singur punct și au luptat cu trofeul pe masă. Cum a decurs meciul, gasiti pe realitateasportiva.net. Gigi Becali a anunțat și decizia după meci.

"Titlul s-a pierdut, nu s-a câștigat. A câștigat echipa mai puternică, mai valoroasă, mai tare. Eu sunt responsabil pentru disciplină. Din cauza lui Alibec am permis niște lucruri la echipă. Vociferări la antrenamente, că iar facem astea, că iar facem astea. Nu dăm vina pe Alibec, că nu e Alibec vinovat. CFR e echipa mai puternică, trebuie să recunoaștem. Ca dovadă, au jucat cu Viitorul și au bătut. Când trebuie să bată, bat. Am avut 4 meciuri cu ei și în niciunul nu am condus. Echipa mai bună a câștigat campionat, asta e concluzia mea. Și azi s-a văzut asta", a explicat Becali, la final.

FCSB a făcut împotriva Astrei un nou meci modest, dar postul lui Dică nu e în pericol. În schimb, Cristi Tănase, fotbalist despre care Meme spunea că va rămâne, nu va mai fi păstrat.

"Noi nici astăzi n-am condus clar, puteau să ne marcheze un gol. Noi nu avem joc elaborat, posesie. Nu pasăm nimic, nu avem posesia cum trebuie să o avem, jucători cu frică. Niciodată nu am jucat atât de prost. Dică rămâne, dar vor pleca jucători. Bine că l-am văzut pe Cristi Tănase, ca să-mi dau seama că nu mai poate. Teixeira vreau să-l mai țin un an. Uite, poți să-l compari pe Abang cu Alibec sau cu Gnohere", a mai spus Gigi.

Mai multe pe realitateasportiva.net.