CFR CLUJ, noua campioană a României. Prima reacție a FCSB

CFR Cluj este noua campioană a României după ce s-a impus cu 1-0 în faţa campioanei din sezonul trecut, FC Viitorul. FCSB termină pentru al treilea an la rând pe locul secund în Liga 1, scrie realitateasportiva.net.

“Şi la CFR Cluj s-au băgat în acest an foarte mulţi bani. S-au adus jucători cu mare experienţă. Şi la noi s-au investit mulţi bani. De greşit, cred că meciul de la Iaşi a fost o partidă foarte proastă, nu am reuşit să-I motivez pe jucători să dea totul să câştigăm acel joc. Îmi reproşez că la meciul cu Iaşi nu am reuşit să-i motivez pe jucători, să avem atitudine, să dăm totul. În anumite jocuri îmi reproşez că nu am băgat alţi jucătri în primul 11. Eu sunt principalul vinovat că s-a ratat acest campionat”, a spus Dică.

El a vorbit şi despre situaţia lui Denis Alibec.

“Când am semnat cu Steaua le-am spus patronului şi lui Meme că am cea mai mare încredere în Denis Alibec. Credeam mult în el, din păcate a reuşit să dea foarte puţin în acest an, dar este un jucător valoros, care dacă va munci va reuşi să facă o figură frumoasă acolo unde merge. I-am spus că nu o să mai fie în lot până la sfârşitul campionatului. El a crezut că glumesc probabil”.

"Încă nu ştiu ce voi face, nu mi s-a propus deocamdată prelungirea contractului. Eu îmi doresc să antrenez, o fac cu plăcere, cu pasiune, şi atât timp cât voi avea ofertă de la Steaua sau din altă parte voi merge cu mare plăcere. Doar mi-a transmis domnul Becali că vom merge în continuare. Am avut o relaţie ok cu domnul Becali, dar dacă voi rămâne la Steaua am anumite lucruri pe care doresc să le discut cu dânsul", a spus Dică.