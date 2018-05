CFR Cluj, campioană. Declarația bombă a lui Dan Petrescu. Săgeata pe care i-o aruncă lui Becali

Dan Petrescu

Dan Petrescu scrie istorie cu CFR Cluj, după ce a adus titlu în curtea ardelenilor.

Dan Petrescu a făcut o declarație la Digisport, imediat după ce a fost anunțată campioana României, CFR Cluj.

"Am condus de la început până la final! Nu am pierdut niciun meci în 2018, iar acest grup a avut forță. Nu mă așteptam! Era păcat să pierdem acum munca de un an.



Când am venit la CFR, am semnat pe doi ani, iar în primul an am vrut să mergem în cupele europene și să terminăm între primele 3-4.



Momentul cel mai greu a fost după egalul cu Astra (1-1). Am fost crispați în această seară, știau ce facem.



O să am o discuție cu conducătorii, va fi aproape imposibil să ajungem în Champions League, dar sperăm să ne calificăm în grupele Europa League. La Urziceni am făcut 8 puncte într-o grupă fantastic de grea!", a spus Dan Petrescu la Digisport.

