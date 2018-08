CFR Cluj a ratat calificarea în grupele Europa League. Prima reacție!

CFR Cluj a fost umilită din nou de campioana Luxemburgului, F91 Dudelange, care s-a impus cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în manşa a doua a play-off-ului Europa League la fotbal şi s-a calificat în faza grupelor, scrie realitateasportiva.net.

CFR Cluj a intrat în istoria neagră a fotbalului românesc, după înfrângerea de acasă cu Dudelange, campioana Luxemburgului, scor 2-3! Campioana României a ratat calificarea în grupele Europa League, iar fundașul Cristian Manea recunoaște că echipa ardeleană nu are nicio scuză.

„Este dureros! Nu am abordat bine această dublă manșă. Suntem foarte supărați, voiam să jucăm într-o cupă europeană. Am dat 100%, am încercat să jucăm sus încă din prima repriză, să marcăm. Din păcate, n-am reușit să fructificăm ocaziile. După aceea, ușor, ușor, am căzut. Am făcut niște erori la mijlocul terenului. Trebuia să fim mult mai atenți. Chiar dacă nu marcam, trebuia să nu primim gol, pentru că meciul se joacă până în minutul 90.

Eu cred că noi suntem în creștere, dar n-avem nicio scuză în seara asta. Am greșit, ne-o asumăm. Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mult mai mult și să câștigăm cu Viitorul, duminică.

Părerea mea e că nu contează cine ne antrenează, cum ne antrenează. Dacă dăm 100%, suntem mult mai puternici decât niște sfaturi. Vina principală e a noastră, a jucătorilor. Dacă abordam mai bine, aveam șanse să ne calificăm. Mie îmi pare rău că la Malmo am crezut că ne calificăm, că suntem mai buni ca ei.

Cred că cei din Luxemburg au jucat această manșă așa cum am fost noi în sezonul trecut. Au știut să stea bine în teren și ne-au taxat când am greșit. Echipa din Luxemburg nu este așa slabă cum se zice. Au niște jucători foarte buni individual. Dar nu avem nicio scuză! Da, este o seară neagră„, a spus Manea, după meci, la DigiSport.

