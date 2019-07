Șeful CEZ România, Ondrej Safar, în recunoașterea traseului de la Maratonul Olteniei

Maratonul Olteniei

Echipa Grupului CEZ în România, condusă de Ondrej Safar, CEO al CEZ România, a fost în prima tură de recunoaștere a traseului de semimaraton (21,5 km) al Ținutului Maratonului Olteniei.

În data de 20 iunie a avut loc tura de recunoaștere a traseului de alergare montană de la Maratonul Olteniei, powered by CEZ România.

Ondrej Safar, Country Managerul companiei a lansat cu această ocazie invitația de inaugurare a Ținutului Maratonului către echipa sa și Radu Restivan, antrenor de atletism și coordonatorul platformei 321sport.ro.

Gazdelor evenimentului, Ondrej Safar și Radu Restivan, li s-au alăturat și angajați ai Grupului CEZ în România, care au devenit vedetele turei de recunoaștere.

Înconjurați de peisajele superbe de lângă orașul Râmnicu Vâlcea, supranumită și capitala Maratonului Olteniei, participanții la tura de recunoaștere s-au bucurat de sport și natură, iar experiența acestora poate fi urmărită aici.

“Tura de recunoaștere este, cu siguranță, cea mai bună ocazie de a-ți evalua nivelul de pregătire înainte de competiția propriu-zisă. Anul acesta, am ales să îi familiarizăm pe alergătorii înscriși sau care plănuiesc să se înscrie cu traseul de semimaraton. Pe parcursul celor 21,5 km, alături de câțiva colegi, participanți fideli ai competiției, dar și câțiva concurenți noi, ne-am testat limitele și ne-am bucurat de frumusețea peisajelor din jurul orașului Râmnicu Vâlcea. Mă bucur să observ cum comunitatea conturată în jurul evenimentului crește de la an la an, inspiră, transmite energie și demonstrează că pasiunea pentru sport poate da naștere faptelor bune. Anul acesta celebrăm această comunitate și îi așteptăm pe toți iubitorii de sport în Ținutul Maratonului, pe 31 august – 01 septembrie, la Râmnicu Vâlcea sau capitala Maratonului, cum nouă, cetățenii MO, ne place să o numim”, a declarat Ondrej Safar, CEO CEZ România.

Amfitrionul cursei a fost Radu Restivan, care a oferit alergătorilor sfaturi de abordare a traseului, de depășire a zonelor cu dificultate, dar și trucuri pentru a câștiga competiția. Acesta s-a declarat încântat de explorarea Ținutului Maratonului, de peisajele de pe traseu, dar și de obiectivul acestui eveniment, acela de a susține comunitatea locală. Introducerea în istoricul Maratonului Olteniei, modul în care evenimentul a devenit unul de suflet pentru companie, dar și motivația angajaților Grupului de a face parte din această comunitate sunt câteva dintre subiectele care l-au convins pe Radu Restivan să se alăture acestei ediții a Maratonului Olteniei.



Ediția din 2019 a Maratonului Olteniei este organizată cu sprijinul HyperSport, SmartAtletic și al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și este susținută de partenerii Adrem, RC Europe (parteneri platinum); Ciga Energy (parteneri gold); LeasePlan, StarStorage, FBC, ALM Power, Electroalfa, Epure Lizac, Comranado, Inform Lykos, Energobit, Venturo (parteneri Silver); Intrarom, Sloop, Siemens, Hotel Sofianu, Serve (susținători); Realitatea, Europa FM, Adevărul, Running Mag, 321sport.ro (parteneri media).

Aplicațiile pentru viza în Ținut continuă pe www.maratonulolteniei.ro, pentru cele cinci probe de concurs:



- Cursa MTB Cross Country, cu două variante de traseu: scurt, de 33 km și lung, de 51 km. (sâmbătă, 31 august, start Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea);

- Cursa Trail Run, cu trei variante de traseu: crosul de 10,5 km, semimaratonul de 21,5 km și maratonul de 42 km (duminică, 1 septembrie, start Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea).

Grupul CEZ în România este reprezentat prin 10 companii – Distribuție Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power, CEZ ESCO România și High Tech Clima.

Grupul CEZ este prezent pe piața românească încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuție a energiei electrice Electrica Oltenia SĂ. După procesul de separare a activităților (unbundling) încheiat cu succes în anul 2017, Distribuție Energie Oltenia (fostă CEZ Distribuție) asigură alimentarea cu energie electrică a șapte județe: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.