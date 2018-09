Cetăţeanul care a filmat-o pe Cliseru rupe tăcerea: "Cineva încearcă să își șteargă urmele"

"Cineva încearcă să își șteargă urmele după 10 august" - este declarația lui Vlad Dragomirescu, cetățeanul care a făcut-o pe Speranța Cliseru să confirme că Dragnea și Carmen Dan mint în legătură cu intervenția brutală din Piața Victoriei. Dragomirescu a explicat, într-un interviu pentru ziare.com, că nu a făcut jocurile lui Carmen Dan și că ministrul de Interne minte cel mai mult în toată povestea.

Clipul a stârnit numeroase controverse în spațiul public. Primarul general a acuzat că este un episod pus la cale de ministrul de Interne pentru a-l defăima pe prefectul Capitalei. Vlad Dragomirescu, cel care a filmat totul, a mers la Parchetul General pentru a afla dacă s-a ales cu o plângere penală pe numele său. Apoi a acordat un interviu în care a spus că Gabriela Firea și Speranța Cliseru mint, dar cel mai tare minte ministrul de Interne, Carmen Dan:

"Dan minte prin faptul că nu recunoaște ce s-a întâmplat în seara zilei de 10 august, așa cum spunea și doamna Cliseru. Scopul intervenției mele la terasă a fost să aud de la doamna Cliseru că doamna Carmen Dan minte, deci Dragnea minte, deci MAI minte, deci cineva încearcă să își șteargă urmele după 10 august".

El a declarat că a întâlnit-o pe Cliseru la terasă din întâmplare: "Eu am terminat regie-film și mi-am făcut o mică construcție narativă în cap - de unde să pornesc ca să ajung unde doresc. Vă spun sincer: eu asta am vrut! Ce a spus doamna Cliseru asta am vrut să zică. Scopul era foarte simplu: să se întâmple ce s-a întâmplat în CEx, să se rupă PSD, să se certe. Evident că eu nu puteam să anticipez toate lucrurile astea, eu puteam doar să sper".

În ceea ce privește bărbatul care apare la masă alături de prefect, Dragomirescu crede că acesta făcea parte din MAI: "Eu nu contest că, de exemplu, poate MAI chiar a încercat să îi intindă o capcană doamnei Cliseru. (...) În timp ce eu "agresam" prefectul Capitalei, s-a ridicat și a vorbit la telefon. El a fost sunat chiar în clipa în care eu am îndreptat camera de filmat spre el. Dacă vrem să speculăm, putem presupune că exista posibilitatea că dacă întâlnirea era neortodoxă, între MAI și prefect, să fi existat o terță persoană, într-o mașină, care urmărea toată scena".