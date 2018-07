Cerul este limita, Petre Daea vrea flotă aeriană

Ministerul Agriculturii are în plan să cumpere mai multe avioane cu sisteme antigrindină, a anunţat, luni, ministrul Petre Daea, citat de Agerpres.







Daea a precizat că ministerul are în vedere achiziţia a două escadrile cu câte trei aparate de zbor fiecare, capabile să poarte sisteme de rachete antigrindină.



"Este un program pe care noi l-am promovat şi îl extindem. (...) Noi, prin programul de guvernare, ne-am propus ca obiectiv pentru această zonă, pentru prevenirea căderii de grindină, să facem un număr de 60 de puncte de lansare. Într-un an şi ceva am făcut 40", a adăugat ministrul Agriculturii.