A ajuns cerșetor și i-a cumpărat fetiței sale o rochie după doi ani. Ce moment cumplit a pățit

Această poveste a unui cerșetor care a făcut sacrificii pentru fericirea copiilor a impresionat deja pe mulți internauți.

Un bărbat din India a reușit să strângă după 2 ani bani ca să îi cumpere o rochie nouă fetiței sale. Un fotograf a viralizat pe Facebook întreaga poveste.

Întreaga poveste:

Ieri, am reușit să-i cumpăr fetiței mele o rochie după 2 ani. În timp ce i-am înmânat vânzătorului suma necesară, el m-a întrebat dacă sunt cerșetor. Fiica mea mă ținea de mână și a vrut să părăsim magazinul spunând că nu vrea să cumpărăm nicio rochie. I-am șters lacrimile și i-am spus vânzătorului: Da, sunt cerșetor!

În urmă cu 10 ani, nici în coșmarurile mele nu credeam, că voi ajunge să cerșesc de la oameni. Într-o noapte la antrenamente am căzut de pe pod și erau șanse să nu mai fiu în viață, am supraviețuit, dar am rămas cu handicap. Fiul meu cel mic mă întreabă de multe ori unde îmi este cealaltă mână. Fiica mea mă hrănește în fiecare zi pentru că știe că mă descurc greu cu o mână.

După doi ani, am reușit să strâng bani ca să îi cumpăr o rochie nouă. Am împrumutat de la un vecin și un telefon mobil ca să îi fac poze, să rămână cu amintiri frumoase.

Când voi avea propriul meu telefon voi face poze cu toată familia mea. Este greu să îmi trimit copiii la școală, taxele sunt mari și mă simt trist.

Față de fiica mea mă simt rușinat că stau cu mâna întinsă ca să primesc bani, însă ea este alături de mine și ea ține punga cu banii primiți de la oameni.