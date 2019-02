Ceremonia lui Trump, la care a participat și Dragnea, investigată de procurori

Ceremonia de inaugurare a mandatului lui Donald Trump, la care a participat și Liviu Dragnea, este investigată de procurorii americani, care cer detalii inclusiv despre oportunitățile foto cu liderul de la Casa Albă.

Procurorii federali din New York au cerut o serie de documente de la organizatorii ceremoniei de instalare în funcție a lui Donald Trump, în ianuarie 2017, potrivit Fox News și CNN, citate de Realitatea TV. Oamenii legii suspectează presupuse nereguli în privința donațiilor și a cheltuielilor.

Liderul PSD Liviu Dragnea a participat la ceremonia din Washington la invitația lui Elliot Broidy, pe atunci vice-președintele Comitetului prezidențial de inaugurare. Fotografii și informații de la eveniment au fost publicate chiar de Liviu Dragnea, pe contul său de Facebook.

”Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România și SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: „We will make it happen! Romania is important for us!” A fost un dialog cald și deschis”, scria liderul PSD pe Facebook în urmă cu aproape doi ani, potrivit G4Media.

Biletul pentru cina la care au participat Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu ar fi costat între 500.000 și 1.000.000 de dolari – cu diferite niveluri de acces. La vremea respectivă, The New York Times a scris că Elliot Broidy, un lobbyst extrem de controversat, ar fi primit un contract în domeniul apărării în schimbul facilitării accesului lui Dragnea la Trump.

Fox News și Wall Street Journal scriu că procurorii suspectează o lungă listă de infracțiuni: conspirație împotriva SUA, declarații flase, spălare de bani, fraude bancare, precum și încălcarea legii care interzice donațiile din străinătate.

sursă foto: Liviu Dragnea/fb