Ceremonia de inaugurare a președintelui Trump, investigată de procurorii federali

Procurorii federali din Manhattan investighează modul în care a fost cheltuită suma record strânsă din donații de comitetul de inaugurare a președinției lui Donald Trump.

Ancheta, care se află în stadiu incipient, examinează în ce măsură unii dintre donatorii de top au dat bani în schimbul accesului la administrația Trump, pentru concesii de ordin politic sau pentru a influența diferiți oficiali. Donarea de bani în schimbul obținerii unor favoruri politice ar putea intra sub incidența legislației federale care sancționează actele de corupție.

Amintim că liderul PSD, Liviu Dragnea și fostul premier, Sorin Grindeanu, au participat la ceremonia de inaugurare în ianuarie 2017, la invitația lui Elliot Broidy, care la vremea respectivă era vice-președintele Comitetului prezidențial de inaugurare.

Biletul pentru cina la care au participat Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, și la care și-a făcut apariția și Donald Trump ar fi costat între 500.000 și 1.000.000 de dolari – cu diferite niveluri de acces, în funcție de suma donată, potrivit unor broșuri ale evenimentului de învestire, obținute de Politico și de New York Times la vremea respectivă.

”Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre #România și #SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: „We will make it happen! Romania is important for us!” A fost un dialog cald și deschis”, scria liderul PSD pe Facebook în urmă cu aproape doi ani.

După participarea lui Dragnea la ceremonia de inaugurare, Elliot Brodiy a fost acuzat în presa americană că s-a folosit de influența sa pe lângă președintele Trump în încercarea de a obține un contract de peste 200 de miliioane de dolari în România, pentru compania sa Circinus, companie specializată în afaceri în industria militară și de securitate, care a semnat la data de 1 februarie un acord cu Romarm. Nu este clar în acest moment ce s-a întâmplat cu acordul semnat dintre Circinus și Romarm.

Întrebat în luna martie despre legăturile sale cu Broidy și acordul cu Romarm semnat de Circinus în România, care a implicat doua ministere, liderul PSD a răspuns: „Eu n-am fost la cele doua ministere cu dl. Broidy, altcineva a fost. Am aflat din presă. Nu, n-are nici o legatură deplasarea mea în Statele Unite cu acele contracte. Eu zic că sunteți televiziuni serioase și investigați, o să ajungeți la adevar.”

Pe data de 2 decembrie, The New York Times dezvăluia că procurorii americani au documentat implicarea fostului director adjunct al Comitetului Republican Național, Elliott Broid, într-o schemă de spălare de bani pentru a-l ajuta pe un demnitar din Malaezia să pună capăt unei investigații a Departamentului de Justiție, scrie New York Times.

Elliott Broidy, fost fundraiser pentru campania lui Donald Trump și cel care l-a invitat în ianuarie 2017 pe Liviu Dragnea la ceremonia de inaugurare a președintelui Donald Trump, ar fi fost plătit pentru acțiuni de lobby pe lângă Administrația Trump pentru a determina oprirea unei investigații legate de modul în care demnitarul malaezian a deturnat câteva miliarde de dolari dintr-un fond de investiții, arată ziarul american.

Documentele au fost depuse de procurori în dosarul în care un fost angajat al Departamentului pentru Justiție, George Higginbotham, a recunoscut că a mințit mai multe bănci din SUA în legătură cu originea a zeci de milioane de dolari trimiși din conturile din Malaezia ale lui Jho Low, acuzat că a delapidat fondul malaezian.

În depoziția sa, George Higginbotham a recunoscut că a aranjat transferul a milioane de dolari din conturile lui Jho Low într-o firmă de avocatură deținută de soția lui Elliott Broidy, scrie New York Times.

The Wall Street Journal mai notează că investigația referitoare la modul cum s-au cheltuit banii strânși din donații pentru ceremonia de inaugurare a președintelui american ar putea reprezenta o amenințare pentru oamenii aflați în apropierea lui Donald Trump. Afacerile și activitățile acestora din timpul campaniei au dus la mai multe puneri sub acuzație și recunoașteri ale vinovăției.