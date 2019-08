Cercetătorii dezvăluie formula matematică a cafelei perfecte

Pentru a avea o zi minunată, cei mai mulți dintre noi trebuie să bea o cafea făcută ca la carte. Ei bine, cercetătorii au descoperit care este formula magică a unei cești de cafea perfectă.

Cafeaua se află în topul celor mai savurate băuturi din lume, chiar dacă conține mai mult de 1.800 de compuși chimici. Ca să-ți faci o idee, zilnic sunt băute în întreaga lume în jur de două miliarde de cești de cafea.

Cercetătorii au efectuat mai multe experimente pentru a afla ce procese se ascund în spatele extracției cafelei de către un filtru. Totul pentru a afla cum ar trebui să arate o ceașcă de cafea perfectă. Iată ce au descoperit.

Bineînțeles, noțiune de "cafea perfectă" este subiectivă, însă doi matematicieni de la University of Limerick și de la University of Portsmouth, ne arată cum am putea ajunge fiecare dintre noi la această ceașcă.

Formula ideală a unei cești de cafea creată de matematicieni

Experimentul a analizat mărimea fragmentelor de cafea măcinată, descoperind că sunt două procese de extracție: o parte din extracție se face la suprafața boabelor, în mod rapid, iar celălalt, mai lent, asigură extracția cafelei din interior.

Măcinarea prea fină a cafelei produce o băutură foarte amară, deoarece foarte multă cafea este extrasă din boabele astfel mărunțite. Măcinarea mai grunjoasă poate rezulta într-o cafea slabă și chiar apoasă. Astfel, conform cercetătorilor, nu ar trebui să mai afirmi că "o să macin cafeaua atât de fin", ci o să spui că "vreau atât de multă cafea extrasă din boabe, iar asta e mărimea exactă de fragmente pe care o doresc".

Experimentul ar putea avea aplicații și la nivel comercial, având în vedere că filtrele de cafea ar putea optimizate pentru anumite niveluri de finețe ale boabelor măcinate. De asemenea, fluxul de apă ce trece prin filtru ar putea fi ajustat ca debit și ca formă, pentru o băutură ideală.

Sursa