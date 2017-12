Cercetătorii au descoperit cauza celor mai multe cancere

FOTO EXPLICATIE: Cercetatorii au descoperit cauza celor mai multe cancere

Aproximativ doua treimi dintre imbolnavirile de cancer sunt provocate de... ghinion. Sau, cum le place oamenilor de stiinta sa spuna intr-un studiu publicat in SUA, de mutatii intamplatoare suferite la nivelul ADN-ului celular atunci cand celulele se reproduc, conform Reuters.

Concluzia acestui studiu explica de ce persoane sanatoase, care duc vieti sanatoase si fac totul pentru a evita afectiunile oncologice, ajung totusi sa se imbolnaveasca.



"Astfel de cancere se produc indiferent de cat de perfect este mediul", a explicat Dr. Bert Vogelstein, genetician specializat in oncologie de la Universitatea John Hopkins din Baltimore, coordonatorul studiului publicat de prestigioasa revista Science.



Studiul este bazat pe secventieri genetice si analize oncologice desfasurate in 69 de tari din diferite parti ale lumii si urmeaza unui alt studiu controversat publicat de oameni de stiinta de la aceeasi universitate in 2015, in revista Science, care insa examina doar cazurile din SUA. Noul studiu, realizat de Dr. Vogelstein alaturi de matematicianul Cristian Tomasetti, sustine ca mutatiile intamplatoare suferite de ADN sunt raspunzatoare de cea mai mare parte a cazurilor de imbolnaviri oncologice. Aceasta concluzie a provocat o reactie dura din partea expertilor in cancer care sunt de parere ca majoritatea cancerelor sunt provocate de un stil de viata nesanatos si de factori de mediu (expunere la poluare, stres, fumat etc) la care se adauga si mostenirea unor probleme de ordin genetic, scrie bzi.ro.