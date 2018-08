Cerbul de Aur 2018: Ordinea de intrare în Concursul Internațional de Interpretare

Cerbul de Aur

Cerbul de Aur 2018: Duminică, 26 august, la Centrul Cultural Reduta din Brașov, a avut loc tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii de intrare a finaliștilor în concursul de interpretare.

Cerbul de Aur 2018: În cadrul evenimentului, care a avut loc în prezența tuturor concurenților și a reprezentanților organizatorilor, fiecare finalist a extras unul dintre biletele numerotate de la 1 la 18, pentru a afla cu ce număr intră în concurs.



Ordinea de intrare în Concursul Internațional de Interpetare al Festivalului Cerbul de Aur 2018 este următoarea:



1 Kelly Joyce (Franţa)

2 Antonia Gigovska (Macedonia)

3 Karl William Lund (Marea Britanie)

4 Amaliya Margaryan (Armenia)

5 Ovidiu Anton (România)

6 Tiziana Camelin (Italia)

7 John Karayiannis (Cipru)

8 Inis Neziri (Albania)

9 Basti (San Marino)

10 Olivier Kaye (Belgia)

11 Omer Netzer (Israel)

12 Lidia Isac (Republica Moldova)

13 Jorge Gonzalez (Spania)

14 Damiano Borgi (Italia)

15 Ryan O’Shaughnessy (Irlanda)

16 Dora Gaitanovici (România)

17 Dinaya (Kazakhstan)

18 Raluca Blejușcă (România)

Joi, 30 august, în prima seară de concurs, cei 18 artiști vor intra în ordinea stabilită prin tragerea la sorți, urmând ca, în seara următoare, ordinea să fie inversă.

Spre exemplu, concurentul, care va cânta ultimul melodia proprie în prima seară de concurs, va interpreta în mod automat primul melodia în limba română din cea de-a două seară de concurs.



Publicul din Piața Sfatului și telespectatorii TVR îi vor urmări pe cei 18 finaliști în zilele de concurs ale Festivalului Internațional Cerbul de Aur, pe 30 și 31 august, de la ora 20.30.

Pe 1 septembrie, la Gala Festivalului, vom afla câștigătorii Concursului Internațional de Interpretare.

Vedetele invitate la Braşov pentru a susţine recitaluri sunt: Nicole Scherzinger, James Blunt, Amy Macdonald, Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton.



Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis în direct şi în exclusivitate de TVR 1, TVR Internațional, TVR MOLDOVA și TVR HD, în perioada 29 august – 2 septembrie, de la ora 20.30. Accesul publicului la evenimentul din Piața Sfatului se face începând cu ora 18.45, în fiecare seară de spectacol.