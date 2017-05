Celebrul actor Alain Delon și-a anunțat retragerea. Care este ultima dorință a starului

Star internațional de șase decenii și unul dintre mari actori ai lumii, Alain Delon, în vârstă de 81 de ani și-a anunțat intenția de a pune capăt carierei sale cu un ultim film și o ultimă piesă de teatru.

"Am vârsta pe care o am. Am avut cariera pe care am avut-o. Voi închide cercul (...) Nu este sfârșitul vieții, ci un sfârșit de carieră", a mărturisit actorul pentru AFP.

Admirat pentru jocul său actoricesc instinctiv și carisma sa rară, Alain Delon a jucat în peste 80 de filme, regizate de mari cineaști. Rolurile sale din "Rocco și frații săi", "Samuraiul" sau "Ghepardul" au marcat generații de cinefili.

Delon nu a mai fost văzut într-un film pe marele ecrane de la "Astérix aux Jeux Olympiques" (2008), în rolul lui Iulius Caesar, iar de atunci s-a consacrat teatrului.

El va reveni pe platourile de filmare la invitația lui Patrice Leconte, mare admirator al actorului și autor în 2016 al unei "Enciclopedii Delon".

"De mult timp vrem să turnăm împreună. Scenariul este aproape terminat. Va fi o foarte frumoasă poveste de dragoste", povestește Delon.

"Titlul încă nu a fost găsit, dar personajul meu va fi puțin ca mine în viața reală: un bărbat de vârsta mea, capricios și coleric, dar care va descoperi dragostea înainte de moarte. Este un film de sfârșit de carieră", precizează actorul, care va împărți afișul pentru prima dată cu Juliette Binoche, "o actriță minunată". "Filmul va ieși în 2018. Totul este posibil, chiar Festivalul de la Cannes! Cu ocazia ultimului meu film, mi-ar plăcea să reveni și să spun la revedere", a adăugat el. Este un festival în care a cunoscut succese și eșecuri, dar care i-a adus un omagiu în 2013, notează AFP.

"După acest ultim film, îmi voi încheia cariera cu o magnifică piesă de teatru scrisă pentru mine, 'Le Crépuscule d'un fauve', de Jeanne Fontaine", mai anunță Delon, care va juca rolul unui comisar de poliție rănit, constrâns să pună capăt carierei.