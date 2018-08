Celebru medic Mircea Zavate, găsit mort în locuința sa

Un cunoscut medic chirurg din Vaslui, Mircea Zavate, a fost descoperit mort în propria locuință. Fiica lui este cea care a sunat la pompieri pentru a putea pătrunde în casă.

Astăzi dimineață, pompierii vasluieni au fost solicitați să intervină în deblocarea ușii de la o locuință din municipiul reședință de județ.Fiica cea mare a acestuia este cea care a alertat autoritătile, întrucât nu răspundea la usă.

“Eu sunt medic psihitaru si colaborez cu Clinica Recumed. În fiecare luni, miercuri, joi si vineri vin la Vaslui. Încep pe la ora 09:00, dar pe la 8:00 trec pe la el sã vãd ce mai face. Astãzi trebuia sã vin cu o femeie ca sã-i facã curãtenie, pentru cã locuia singur. Nu a rãspuns la usã si mi s-a pãrut suspect pentru cã el era foarte punctual. Am auzit pisica si am spus sã o sun pe fosta lui sotie, sã vãd dacã stie ceva de el. Apoi am sunat-o si pe sora mea vitregã, dar nimeni nu stia nimic de el. Atunci am sunat la ISU, la Ambulantã… Pompierii au folosit o scarã si au intrat pe geam. L-au gãsit cãzut în baie. În ultima vreme starea i se degradase. Probabil a contat si faptul cã a fost nevoit sã se mute din apartamentul pe care îl dobândise în timpul cãsãtoriei. Ei divortaserã în urmã cu trei ani, tatãl meu a fost de acord sã-i cedeze partea de apartament, dar cu o conditie: sã locuiascã în acea casã pânã la sfârsitul vietii. În urmã cu o lunã i-a sugerat cã poate ar fi mai bine sã se mute. Tatãl meu, fiind un om foarte demn, nu a asteptat sã i se spunã de douã ori. El mai avea un apartament, lângã Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, primit de la bunicul meu, adicã tatãl lui, unde a functionat înainte cabinetul fostei sale sotii, Genoveva. Acolo s-a mutat. Vreo douã sãptãmâni, pânã am reusit sã instalãm si sã amenajãm apartamentul, a stat cu toate lucrurile grãmadã, saci de cãrti si documente, în mijlocul casei. Un om de 67 ani, extrem bolnav, pentru cã abia se misca, sã fie pus în situatia aceasta… Bine sigur nu i-a fãcut”, a declarat fiica medicului, dr. Oana Irinel Pascal, potrivit cancan.ro.