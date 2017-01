Cele mai rele femei din zodiac. Ele îţi fac viaţa UN COŞMAR!

Viata alaturi de o femeie nu este intotdeauna roz. Asta mai ales daca ai parte de una foarte exigenta sau foarte capricioasa. Citeste, in cele ce urmeaza, un top al zodiilor care dau cele mai dificile femei.

Taur

Femeia din zodia Taur te cucereste cu sarmul sau. Abia cand ajungi sa o cunosti cu adevarat iti dai seama ca te-a cam luat valul si ca nu prea e simplu sa traiesti alaturi de ea. E fixista, incapatanata si, pe deasupra, si orgolioasa. Actioneaza dupa cum crede de cuviinta, urmandu-si prosteste crezul, fara sa asculte si o a doua parere. In felul acesta, iti cam mananca nervii.

Fecioara

Greu, tare greu sa faci fata zi de zi exigentelor unei Fecioare. Te critica la fiecare pas, te contrazice, iti spune ea cum trebuia, de fapt, sa actionezi, te taxeaza pentru fiecare vorba rostita. E perfectionista si nu tolereaza deloc jumatatile de masura sau greselile celui de langa ea. Din acest motiv trebuie sa te astepti la atitudini malitioase si chiar la jigniri, scrie ele.ro.

Capricorn

Femeia Capricorn are intotdeauna dreptate. Cel putin asa crede ea si atunci se si impune. Cu forta. E detasata si pare sa nu aiba sentimente. E rece si aproape deloc sociabila, fapt care iti va face viata destul de grea, fiindca vei ajunge curand sa stai departe de prietenii tai fiindca ea nu isi va dori sub niciun chip sa ii aduci la tine in casa. E suspicioasa, e pisaloaga si mereu te va chinui cu intrebari, te va iscodi acuzandu-te de lucruri necurate.