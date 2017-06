Cele mai puternice 3 femei din zodiac. Cunosc succesul în fiecare zi

Nu-i usor in ziua de azi sa fii si puternica si feminina, si stabila emotional si foarte implicata in jobul pe care il ai si in viata de familie. Cu toate acestea, exista femei care pot face totul cu succes.

Aceste super-femei sunt nascute cu precadere in urmatoarele trei zodii:



Capricorn



Da-i o sarcina femeii Capricorn si poti fi sigura ca ti-o va duce cu brio la indeplinire. Are o forta interioara uriasa, este inteligenta si inteleapta, calitati care o ajuta sa isi poata depasi mereu limitele si a ajunge acolo unde isi propune. Poate rezista chiar si in cele mai neprietenoase conditii, pentru ca este o supravietuitoare.



Balanta



Femeia din zodia Balanta nu este neaparat puternica din punct de vedere fizic, dar rezista la multe schimbari si trece prin viata foarte gratios. Este deosebit de inteligenta si stie cum sa isi pastreze echilibrul chiar si in cele mai dificile situatii.



Leu



Femeia Leu ester prin definitie una dintre cele mai puternice si mai ambitioase femei din zodiac. Domina de la partener, la membrii echipei cu care lucreaza, pentru ca are toate resursele unui lider. Este inteligenta si vede lucrurile in profunzimea lor, astfel ca se descurca bine in orice situate. Este foarte incapatanata, cateodata exagerand cu acest lucru, scrie ele.ro.