Cele mai norocoase zodii. Vor câştiga la LOTO în decembrie! Ce numere le poartă noroc

Astrologii sustin ca exista doua zodii carora le surade norocul in ultima luna din an. Berbecii si Balantele vor fi guvernate de “Zeii Norocului”.

In mod normal, nu prea au noroc la banii si reusesc sa-i obtina doar prin sacrificii mari si multa munca, insa, in aceasta luna, macazul se schimba. Sunt sanse mari ca nativii din Berbec si Balanta sa dea lovitura, daca vor juca la loterie.



Pentru Berbeci, ziua norocoasa este pe 14 decembrie, iar pentru Balante - pe data de 20 decembrie.



Berbecii sunt in general nativi norocosi, care au sanse mari sa castige la loto. Cu cat vor investi mai mult, cu atat suma castigata va fi mai considerabila. Pentru 2017, nativul din Berbec este ajutat de numerele norocoase: 2, 8, 12, 25 sau 31.



Pe de alta parte, Balantele nu se incred foarte mult in jocurile de noroc, insa de aceasta data ar trebui sa incerce, scrie lyla.ro. Numerele norocoase in care se pot increde sunt: 1, 9, 17, 31, 35 sau 41.