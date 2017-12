Cele mai inspirate mesaje de Anul Nou pe SMS

Mesajul trimis de Anul Nou pe SMS e menit să obțină un zâmbet pe chipul prietenilor, rudelor, cunoștințelor și să-i facă să se gândească la tine cu simpatie și drag.

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Lista mesajelor care pot fi trimise prin SMS în seara de Anul Nou este foarte lungă, am făcut o selecție a celor mai inspirate mesaje. La multi ani!



Mesaje de Anul Nou prin SMS. Anul Nou este la usa, asa ca tine minte: viata-i scurta! Incalca regulile, pune-ti intrebari, iarta repede, iubeste cu adevarat, razi fara retinere, si nu regreta nimic din ce te-a facut sa zambesti sau sa simti. La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. In Noul An fie-va doldora in buzunar gologanul, Si de cel mai bun vin plin paharul, Toate sa va reuseasca, Sa va doara doar la basca! La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Fără fiţe, fără poante, La Mulţi Ani! cu sănătate! Criza vine, criza trece, Noi mereu tot vom petrece! La Mulţi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Anul Nou fie cu spor, Şi pe card, şi-n dormitor, Că e criză sau marasm Cu cardul s-aveţi orgasm, Trăiţi bine, cu de toate, La mulţi ani şi sănătate!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. La Mulţi Ani cu bucurie! Casa, casă să vă fie, Masa, masă să rămâie, Iar în jurul ei să fie Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate Şi urări de sănătate, Zile multe şi prospere, De la Dumnezeu putere! La Mulţi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Iti doresc ca in Noul An Dumnezeu sa-ti dea 12 luni de fericire, 52 saptamani de distractie, 365 zile cu succes, 8760 ore cu sanatate, 525600 minute cu noroc, 31536000 secunde de veselie!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Un An Nou, un nou start... Uita ce a fost rau, bucura-te de ceea ce a fost bine! Iti urez din inima sa ai un an bun si norocos. La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Aho, aho, prieteni dragi,

Staţi puţin şi ascultaţi!

Mâine anul se-noieşte,

Subsemnatul vă doreşte,

Mult belşug şi sănătate,

Numai reuşite-n toate,

Şi să vă aducă anul,

Mult noroc, să umple carul!

Pace multă, bucurie,

Sănătate şi iubire!

La Mulţi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Anul nou... o bucurie - Viata toata sa va fie! Bani, masina, fericire, Sanatate si iubire. Nu-i de-ajuns sa le doresti, Tipa, lupta, da din coate, Si asa le-obtii pe toate! La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Este Anul Nou! Iti urez ca noul an sa fie unul excelent: sa ai o primavara plina de bucurie, o vara plina de odihna, o toamna plina de iubire si o iarna plina de caldura! La Multi Ani!!! :

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Un batranel cu chipul drag va veni la voi in prag. Sa nu-l goniti, e Mos Ajun si va aduce-un an mai bun! La multi ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Mult belsug in casa, painea mai gustoasa, datorii putine in anul ce vine. Pace-n inimi, rod bogat, bucurie, gand curat. Din a voastra casa, binele sa nu mai iasa. La Multi Ani fericiti!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Bucuria vine din lucruri marunte, linistea din suflet iar caldura sarbatorilor din inimile noastre. La Multi Ani Fericiti!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Te rog să mă scuzi pentru toate greşelile şi prostiile pe care le-am făcut în anul ce-a trecut!

Să ştii că îmi pare sincer rău şi... Te rog să te pregăteşti sufleteşte pentru toate greşelile şi prostiile pe care le voi face în anul ce vine! La Mulţi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Viata e o lupta pe care o purtam zi de zi. Mai si pierzi, mai si castigi, dar daca nu te dai batut vei avea cele mai mari satisfactii! La Multi Ani! Un an plin de satisfactii!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Se iau 12 luni,

Se curata bine de amar, ura si invide.

Se gateste apoi un An Nou cat mai curat si mai luminos posibil...

La Multi Ani cu multa iubire!!!Spune anului ce vine sa-ti aduca numai bine. Si mai spune-i sa iti dea tot ce vrea inima ta: fericire, sanatate si La Multi (B)Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2018!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. „Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. „Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. “Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus”

Mesaje de Anul Nou prin SMS. „Ultimele zile ale anului 2017 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2018 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!”