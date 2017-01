Cascadoriile din filme par a fi destul de ușor de realizat când le privim prin ecranul televizorului. Însă, de-a lungul timpului unele dintre ele au avut ca final accidente înfiorătoare sau chiar tragedii.

Acestea sunt cele mai îngrozitoare accidente care au avut loc în timpul filmărilor, potrivit www.arzigazu.ro:

1. The Dark Knight

Conway Wickliffe, membru al echipei care se ocupă de efectele speciale în film, a murit în timpul unei scene în care automobilul său nu s-a încadrat în cotitură și s-a lovit în plină viteză într-un copac.

2. Top Gun

Art Scholl, cascador-aviator, a pierdut controlul avionului pilotat și a căzut în Oceanul Pacific. Echipa de salvare nu a găsit nici corpul cascadorului, nici avionul.

3. Now you see me

În timpul scenei de evadare din containerul cu apă, Isla Fisher era la un pas să se înece pe bune. Lanțul de la cătușele care erau pe mânile actriței a rămas blocat, iar Isla Fisher a trebuit să se afle sub apă în jur de 3 minute, până a fost salvată de membrii echipei de filmare.

4. The Expendables 2

În timpul scenei exploziei bărcii de cauciuc un cascador a murit, iar altul a avut de suferit grav.

5. The Final Season

Helicopterul în care se afla cameramanul Roland Schlotzhauer a atins liniile de curent electric și a căzut la pământ. Pilotul și unul din producătorii filmului au rămas în viață, Roland a murit.

6. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

Dublura actorului Daniel Radcliffe, David Holmes, a avut de suferit în scena zborului eroilor pe mături zburătoare, fiind prea aproape de zona exploziei. Ca rezultat, David a rămas paralizat pe viață.

7. The Hagover Part 2

Cascadorul Scott McLean a participat activ în regizările filmelor Star Wars, The Matrix. În timpul filmărilor The Hangover în Tailanda cascadorul trebuia să dubleze jocul actorului Ed Helms în timpul unui truc petrecut în viteză mare. Trucurile se organizează destul de riguros, pașii pe care trebuie să-i urmeze cascadorul sunt planificați secundă în secundă. Scena presupunea ca Scott să scoată capul prin fereastra automobilului, dar înainte de aceasta cascadorul a hotărât să mărească viteza transportului, ca rezultat nu a reușit să tragă capul înapoi în mașină și s-a lovit de un camion ce venea în întâmpinare. Cascadorul a suferit grav, a stat luni de zile la pat, dar până la urmă și-a revenit și planifică în viitor să se întoarcă la cariera sa cinematografică.

8. Troy

Pentru rolul lui Achilles, Brad Pitt a trebuit să învețe să mânuiască sabia, iar în timpul unui antrenament și-a traumat tendonul lui Ahile. Mult mai rău, actorul George Camilleri și-a rupt piciorul în timpul unei scene de acțiune. El a fost operat a doua zi, dar a suferit complicații și a murit 2 săptămâni mai târziu.

9. The Conqueror

Din echipa de filmare formată din 220 de persoane, 91 s-au îmbolnăvit de cancer, iar 46 din ei au murit din această cauză. Printre cei care au murit se numără John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead și regizorul Dick Powell. Cauza? Filmările au avut loc în statul Utah, în apropierea unei zone de testare a bombelor atomice în statul Nevada.

10. The Crow

Brandon Lee, actorul principal din acest film, a murit la finele filmărilor din cauza că un membru din echipa de filmare a uitat un glonț orb în pistolul folosit în scenele filmului, apoi pistolul a fost încărcat cu eboșe de putere maximă, glontele fiind aruncat din pistol ca un glonte adevărat. Medicii au luptat pentru viața tânărului de 28 de ani, dar după câteva ore de operații, acesta a murit. Brandon Lee și logodinca sa aveau planificată nunta peste 2 săptămâni și jumătate… În scenele de sfârșit s-a filmat dublura lui Lee, Chad Stahelski. În unele scene a fost folosită fața digitală a lui Brandon pentru a o transpune pe fața dublurei. Brandon Lee a fost înmormântat lângă tatăl său, celebrul actor Bruce Lee.