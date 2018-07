Cele mai infidele zodii. Nu faci casă bună cu ele, nu dau doi bani pe sentimente!

Exista multe lucruri pe care semnul zodiacal al unei persoane il poate spune despre aceasta. De exemplu, Pestii au tendinta de a fi creativi, Fecioarele sunt perfectioniste si Capricornii nu sunt atat de fideli.

Conform girly.ro, Capricornii au cele mai multe sanse sa insele. Chiar daca aceste semne zodiacale sunt rasponsabile, disciplinate si stiu sa se controleze, Capricornii sunt ambitiosi si isi tin secrete vietile intime. Cauta in afara relatiei alti parteneri pentru a le satisface nevoile sexuale pe care nu le primesc in casnicie sau relatie, doar pentru a nu ajunge la despartire si la divort.



Pe langa Capricorni, exista inca patru semne zodiacale in care se nasc cei mai multi infideli:



2. Varsator

3. Pesti

4. Taur

5. Rac