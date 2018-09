Cele mai în formă echipe din campionatele tari ale Europei

Fotbalul spectacol a început în Europa: cele mai tari 4 campionate ne-au încântat deja cu noile transferuri, iar microbiștii așteaptă cu nerăbdare și disputele interesante din cupele europene. Pentru cei care nu au avut însă timp să urmărească știrile din sport în această vară, vă prezentăm care sunt cele mai în formă echipe ale momentului și câteva detalii interesante despre campionatele de top ale Europei.

Premier League – Anglia

Maurizio Sarri și-a început în forță cariera de antrenor în cel mai puternic campionat al planetei. Fostul antrenor al celor de la Napoli a reușit să redreseze echipa, chiar dacă s-a despărțit de câțiva jucători importanți (Thibaut Curtois, Kurt Zouma, Tiemoue Bakayoko și Michy Batshuayi) în această vară și nu a efectuat decât două transferuri: aducerea lui Jorginho și a lui Mateo Kovacic, ultimul sub formă de împrumut. Chelsea are 5 victorii în primele 5 etape și pare să meargă ceas sub comanda experimentatului tehnician italian. În runda secundă, Chelsea a învins-o pe rivala locală Arsenal cu scorul de 3-2.

Nici Liverpool nu se lasă însă mai prejos: Cormoranii au tot 15 puncte, însă au golaveraj mai slab cu un gol. Klopp pare să aibă toate resursele necesare pentru a face o figură frumoasă în acest sezon, în care fanii așteaptă un nou trofeu important, după ce Salah și compania au pierdut finala Ligii Campionilor în sezonul trecut.

Nu trebuie să o scoatem din cărți nici pe campioana Manchester City, care deși a făcut un pas greșit, remizând cu scorul de 1-1 pe terenul celor de la Wolverhampton în etapa a 4-a, rămâne una dintre cele mai puternice formații ale Europei la momentul actual.

La Liga – Spania

Barcelona continuă să domine prima scenă a fotbalului spaniol și în acest debut de sezon, având 4 victorii din tot atâtea posibile în acest moment. Catalanii s-au întărit în această vară, cheltuind nu mai puțin de 125 milioane de Euro pe transferuri: Malcom, Clement Lenglet, Arthur și Arturo Vidal. Misiunea lui Ernesto Valverde în acest sezon va fi, fără îndoială, cucerirea titlului în Liga Campionilor, lucru pe care nu l-a reușit în campania precedentă, chiar dacă formația blaugrana s-a despărțit în această vară de doi mijlocași importanți: legendarul ‘Don’ Andres Iniesta și brazilianul Paulinho.

Julen Lopetegui nu are o misiune deloc ușoară la cârma lui Real Madrid. Chiar dacă ‘Galacticii’ au câștigat și în sezonul trecut trofeul Ligii Campionilor, clubul traversează în acest moment o perioadă de reacomodare după plecarea superstarului Cristiano Ronaldo. După scandalul din această vară de la Cupa Mondială, în care Lopetegui a fost demis de la cârma naționalei Spaniei cu numai două zile înainte de startul competiției, lucrurile nu au decurs tocmai bine pentru tehnicianul de origine bască, care a pierdut Supercupa Spaniei în fața rivalilor de la Atletico. Real Madrid a mai făcut și un pas greșit în campionat, remizând cu scorul de 1-1 în etapa a 4-a pe San Mames, în fața celor de la Athletic Bilbao.

Atletico Madrid are o singură victorie în primele 4 etape din La Liga, lucru care îi determină pe specialiști să creadă că în acest an primul eșalon al fotbalului Spaniol vom avea o luptă în doi.

Bundesliga – Germania

Lucrurile par să decurgă normal în această ediție de Bundesliga, în sensul că Bayern Munchen domină autoritar competiția și nici un alt adversar nu pare să se poată ridice la nivelul campioanei en-titre. Niko Kovac a găsit deja o echipă sudată, din care a dispărut doar Arturo Vidal, plecat la Barcelona, însă în locul său a fost adus un jucător de mare perspectivă, în persoana lui Leon Goretzka, de la Schalke și în plus, Renato Sanches a revenit după ce în sezonul trecut fusese împrumutat la Swansea. Bayern a câștigat Supercupa Germaniei cu scorul de 5-1 în fața celor de la Eintracht Frankfurt, pentru ca apoi să câștige și cele 3 meciuri din acest sezon de Bundesliga la handicap.

Lucien Favre încearcă să resusciteze Dortmund-ul, fiind ajutat și de conducere, care a transferat în această vară jucători de la Real Madrid și Barcelona, printre altele. Paco Alcacer, Axel Witsel, Achraf Haikimi și Thomas Delaney sunt cele mai răsunătoare nume care au aterizat în această vară pe Signal Iduna Park. Cu toate acestea, va mai trece ceva timp până când experimentatul antrenor elvețian în vârstă de 60 de ani va reuși să omogenizeze echipa și să poată concura cu marea rivală din Munchen.

Serie A – Italia

Actualul sezon de Serie A pare să aibă un singur posibil învingător: Juventus. Campioana ultimelor 7 sezoane pare să nu aibă nici un adversar nici în această stagiune. Torinezii i-au făcut loc lui Cristiano Ronaldo, scăpând de vedeta Gonzalo Higuain, care a fost trimis sub formă de împrumut la AC Milan. În plus, echipa s-a întărit și prin aducerea lui Joao Cancelo de la Valencia și a lui Emre Can de la Liverpool, dar și prin repatrierea lui Leonardo Bonucci.

Principala contracandidată din sezonul precedent, Napoli, l-a înlocuit pe Maurizio Sarri cu Carlo Ancelotti, iar schimbarea nu pare să fie una care să le aducă napolitanilor prea mare succes în acest sezon. Înfrângerea usturătoare a lui Mertens și a colegilor săi în urmă cu două etape la Sampdoria (3-0) i-a pus pe fani pe gânduri cu privire la capacitatea lui Ancelotti de a aduce Il Scudetto pe Stadio San Paolo la finele actualei stagiuni. În momentul de față, niciuna dintre celelalte formații nu pare capabilă să țină pasul cu Juventus.