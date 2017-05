Cele mai GROAZNICE Dacii fabricate la Mioveni. Şi comuniştilor le-a fost ruşine cu ele

Internauţii au realizat un top al celor mai urâte Dacii fabricate vreodate: acestea sunt Dacia Liberta şi Estafette.

Dacia Liberta este acea Dacie hatchback produsă într-un număr destul de redus, din care nu mai avem prilejul să vedem pe străzi în zilele noastre niciun exemplar.

Prin prototipul de Dacia 1300 cu 4 portiere şi haion, în 1987 a luat nastere oficial primul automobil Dacia hatchback, potrivit 4tuning.ro. Prototipul este chiar mai urât decât modelul ce avea să fie produs, până la urmă.

Dacia 1320 a fost prezentata publicului in cadrul Targului International Bucuresti 1987 si pusa in vanzare un an mai tarziu.

Ca să-şi achite unele datorii financiare faţă de francezii de la Renault, Dacia a asamblat în România câteva cutii de viteză pentru utilitara Renault Estafette. Totuşi, la un moment dat, Ceauşescu a vrut să încerce să vândă şi în România o maşină utilitară marca Dacia.

În perioada 1975-1978, la Mioveni, au fost asamblate 642 de autoutilitare numai din peiese franţuzeşti, dar sub marca Dacia, potrivit 4tuning.ro. Acestea n-au avut succesul scontat, iar cveauşescu a decis să lase autoutilitarele în grija celor de la Rocar, ce realizau cunoscutele vehicule TV.

Cum arată Dacia Liberta şi Estafette, în Galeria Foto.