Cele mai eficiente remedii pentru picioarele umflate

Petreci multe ore stand in picioare? Alergi toata ziua incaltata in pantofi cu toc si picioarele tale nu mai fac fata? Iata cum poti scapa de problemele de acest gen in cel mai scurt timp! Picioarele umflate, un simptom nesuferit care afecteaza pe mai toata lumea, pot fi un semn ale unei circulatii defectoase in zona membrelor inferioare.

Ai incercat toate remediile naturiste pentru picioarele umflate insa nimic nu pare sa dea roade? Un gel cu o concentratie ridicata de heparina iti va ameliora durerile, relaxandu-ti picioarele. Heparina este o substanta activa cu efect anticoagulant si cu rol anti-inflamator, care imbunatateste microcirculatia, scapandu-te de picioarele umflate si de dureri. Pentru a beneficia in totalitate de efectul heparinei, fa-ti o baie fierbinte si maseaza apoi picioarele cu un gel cu o concentratie ridicata de heparina, scrie bzi.ro. Vei observa imediat diferenta!



De asemenea, extrem de important pentru sanatatea picioarelor tale este sa faci exercitii fizice in mod regulat, acestea ajutand la imbunatatirea circulatiei sanguina. Alimentatia trebuie si ea sa fie bogata in antioxidanti care protejeaza stratul de colagen din peretii vaselor de sange, dar si in fibre care previn aparitia venelor varicoase.