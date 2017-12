FOTO EXPLICATIE: Cele mai dăunătoare alimente pentru stomac

Cand mancam, ne ghidam in general dupa gusturi, fara sa ne gandim si la sanatatea organismului. Exista unele alimente care, pe cat sunt de gustoase, pe atat sunt de daunatoare pentru stomac. Afla care sunt acestea!

Carne procesata



Are foarte multe calorii si grasimi saturate. Nu doar ca se digera greu, dar poate duce, in timp, la afectiuni cardiace grave, printre care si accidentul vascular cerebral. Carnea procesata nu contine fibre, motiv pentru care nu ajuta digestia si poate ramane blocata in intestine.



Cartofi prajiti



Cartofii prajiti suprasolicita stomacul, provocand reflux gastric si senzatie de arsuri la nivel digestiv. Nutritionistii sunt de parere ca alimentele prajite se aseamana cu cele procesate prin faptul ca sunt la fel de greu de digerat, din cauza continutului ridicat de grasimi. Cartofii prajiti se incadreaza in lista alimentelor nesanatoase, mai ales pentru copii.



Produse de patiserie



Prea multi carbohidrati pot da peste cap echilibrul florei intestinale si pot declansa inflamatii la nivelul tractului digestiv. In produsele de pastiserie, exista o multime de grasimi nesanatoase si carbohidrati, iar gustul este dat de aditivii alimentari. Consumul lor pe o perioada indelungata poate duce la ulcer stomacal, scrie bzi.ro.