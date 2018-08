Cele mai bune zodii cu care să faci dragoste. Amanţii perfecţi din zodiac

Esti pasionat de zodii si citesti zilnic horoscopul? Sau esti genul sceptic care nu crede deloc in asa ceva?

Indiferent care ar fi raspunsul, multi spun ca exista cateva caracteristici comune si specifice fiecarei zodii in parte. Iar acest lucru este valabil si in dormitor. Iata care sunt cele mai bune zodii cu care se faci sex, potrivit Elitedaily.com.



Berbec



Au o personalitate puternica si magnetica. Iubesc sa detina controlul si saruta foarte bine. Se aprind repede si uneori sunt nerabdatori si egoisti in pat. Insa, daca reusesti sa cuceresti o persoana nascuta in zodia Berbecului, vei avea cele mai bune partide de sex din viata ta. Ca sa seduci un Berbec trebuie nu trebuie sa fii timid(a), ci spontan(a).



Taur



Este zodia care are tot timpul chef de sex. Cu un apetit crescut pentru initimitate, persoana din zodia Taurului pare ca niciodata nu are destul. Taurilor le place sa fie atinsi, mangaiati, alintati. Nu te grabi niciodata cand ai langa tine o persoana din zodia Taurului. Acorda atentie fiecarui detaliu care implica atingerea, scrie sfatulparintilor.ro.