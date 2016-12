Cele mai bune oferte la jucării. Topul ofertelor de la Elefant.ro

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunță reduceri importante la jocuri și jucării.

LEGO Star Wars, Rebel U-Wing Fighter. Setul include 5 minifigurine: pilotul U-wing, Bistan, Jyn Erso, Cassian Andor si un soldat rebel. Nava Rebel U-Wing Fighter masoara 44 x 20 x 10 cm, cu aripile inchise, si 38 x 64 x 10 cm, cu aripile deschise.

LEGO Star Wars, Imperial Assault Hovertank. Ajuta-l pe Chirrut in lupta lui cu garzile Stormtrooper care patruleaza cu Imperial Assault Hovertank. Acest strasnic vehicul de patrulare urbana are lansatoare cu arc ce tintesc spre dusmanii Imperiului. Iar daca fortele rebele se ascund in locuri unde vehiculul nu poate patrunde, deschide compartimentele de depozitare, apuca explozoarele si desfasoara propriile tale mini batalii urbane! Setul include 3 minifigurine: Chirrut si 2 garzi Stormtrooper. Imperial Assault Hovertank masoara 20 x 14 x 8 cm.

LEGO Friends, Trenul de petrecere. Uita-te in cutia postala - hamsterii Heidi si Harry au fost invitaţi la o petrecere de zi de nastere! Stephanie a atasat vagoane la bicicleta ei si le incarca cu baloane, cadoul pentru ziua de nastere si coifuri de petrecere, in timp ce hamsterii se distreaza pe terenul de joaca. Acum e timpul ca micuţii hamsteri sa se suie in trenul de petrecere si sa porneasca spre petrecere!

Primul meu JCB - Masinuta pullback Joey. Fabricate din plastic consistent si culori vesele, masinutele pullback JCB sunt perfecte pentru mainile mici ale copilasilor. Trebuie doar sa tragi inapoi masinuta, iar apoi sa o urmaresti cum porneste la drum. Exista 4 personaje JCB gata de joaca: Doug, Joey, Dan si Marty promit distractie fara limite.

LEGO Elves, Castelul magic de umbre al Raganei. Setul include 3 minifigurine: Ragana, Naida si Aira, alaturi de Estari, puiul de dragon-Printesa si Jynx, pisica malefica, dar si accesorii precum: cartea dragonilor, clepsidra, oglinda, diverse accesorii de bucatarie, caramizi decorate cu sushi.

LEGO Creator 3 in 1, Super Soarer. Prinde viteza supersonica cu acest avion grozav cu reactie, cu o schema de culori galben inchis, albastru si alb, stabilizatoare verticale duble, prize mari de aer, lumini de navigare si motoare mari. Activeaza aripile mobile, goneste pe pista si avanta-te spre cer.

LEGO Technic 2 in 1, Culegator de cirese. Ajungi la inaltimi ametitoare cu redutabila masina LEGO® Technic dotata cu macara mobila! Acest model robust 2 in 1 este plin cu detalii realiste, incluzand un brat functional cu cos, 4 semnalizatoare de avarie, 2 girofaruri de avertizare, roti robuste si un mecanism de ridicare detaliat. Sa ne apucam de treaba! Acest model 2 in 1 se reconstruieste intr-un camion de remorcare robust.

